«Герта» — «Боруссия» М. Прогноз на матч Бундеслиги (12.02.2023)

Ставки букмекеров
Минимальными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.4. В случае победы «Герты», зайдет коэффициент 2.8. Ничью можно выбрать за 3.65.
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12 февраля 2023, 17:30
воскресенье
Также в линии букмекеры предлагают 1.75 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.62.
Форма команд
«Герта» набрала всего три очка в пяти последних турах Бундеслиги и закономерно занимает предпоследнее место в турнирной таблице. В активе столичного клуба всего 14 баллов, а отставание от спасительного 15 места составляет уже пять пунктов. В прошлом туре «Герта» без шансов проиграла на выезде «Айнтрахту» Ф (0:3), а ранее на своем поле уступила в дерби «Униону» (0:2).
У «Боруссии» М также результаты оставляют желать лучшего, ведь коллектив идет на девятом месте и побороться за еврокубки на следующий сезон будет очень сложно. Чтобы отыграть восемь очков от идущего шестым «Фрайбурга», команде необходимо набирать максимальное количество очков в предстоящих встречах и надеяться на осечки конкурентов. Два последних матча «Боруссии» М завершились ничьей с «Шальке-04» (0:0) и крупной победой над «Хоффенхаймом» (4:1).
Информация для ставок
- «Герта» не может выиграть уже четыре матча подряд
- «Боруссия» М одержала только одну победу в десяти последних выездных встречах
- «Герта» проиграла два последних поединка «Боруссии» М
Прогноз
Обе команды не могут похвалиться стабильными результатами и существует большая вероятность, что кто-то может уйти без забитых мячей. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют — нет» по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.