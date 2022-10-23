«Герта» — «Шальке-04». Прогноз на матч Бундеслиги (23.10.2022)

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23 октября 2022, 05:37

Ставки букмекеров

«Герта» считается фаворитом в данной встрече за счет домашнего поля. Поставить на победу команды из Берлина можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75. Поставить на победу «Бохума» можно по 4.8. Ничейный исход возможен по коэффициенту 3.7.

Линия букмекерской конторы Лига Ставок дает коэффициент 1.75 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов и 2.1 на ТМ 2.5.

Форма команд

«Герта» давно не выигрывала в чемпионате, большую часть матчей сводя к ничьим. Такие результаты на данный момент не позволяют команде подняться выше 15 места с восьми очками. Примечательно, что коллектив из Берлина опережает соперника из зоны вылета только по дополнительным показателям. В прошлой игре «Герта» проиграла на выезде «РБ Лейпциг», а ранее разошлась миром с «Фрайбургом» (2:2).

У «Шальке-04» дела обстоят даже немного хуже, ведь клуб имеет на два пункта меньше нынешнего соперника и занимает предпоследнее место в Бундеслиге. Такие результаты говорят о необходимости срочных изменений в тренировочном процессе и составе команды. В матче кубка Германии «Шальке-04» покинул турнир, проиграв «Хоффенхайму» (1:5, а в чемпионате уступил тому же сопернику (0:3).

Информация для ставок

«Шальке-04» проиграл четыре последних матча подряд во всех турнирах

Пять из шести последних матчей «Шальке-04» завершились исходом «обе забьют»

Пять из шести домашних матчей «Герты» завершились ничейным результатом

«Герта» выиграла две последние встречи с «Шальке-04»

Прогноз

«Герта» играет домашний матч и очень нуждается в очках. В этом поединке у команды есть очень хороший шанс улучшить свое турнирное положение. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.