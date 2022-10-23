«Герта» — «Шальке-04». Прогноз на матч Бундеслиги (23.10.2022)

Ставки букмекеров
«Герта» считается фаворитом в данной встрече за счет домашнего поля. Поставить на победу команды из Берлина можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75. Поставить на победу «Бохума» можно по 4.8. Ничейный исход возможен по коэффициенту 3.7.
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2 : 1
завершен
23 октября 2022, 18:30
воскресенье
Линия букмекерской конторы Лига Ставок дает коэффициент 1.75 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов и 2.1 на ТМ 2.5.
Форма команд
«Герта» давно не выигрывала в чемпионате, большую часть матчей сводя к ничьим. Такие результаты на данный момент не позволяют команде подняться выше 15 места с восьми очками. Примечательно, что коллектив из Берлина опережает соперника из зоны вылета только по дополнительным показателям. В прошлой игре «Герта» проиграла на выезде «РБ Лейпциг», а ранее разошлась миром с «Фрайбургом» (2:2).
У «Шальке-04» дела обстоят даже немного хуже, ведь клуб имеет на два пункта меньше нынешнего соперника и занимает предпоследнее место в Бундеслиге. Такие результаты говорят о необходимости срочных изменений в тренировочном процессе и составе команды. В матче кубка Германии «Шальке-04» покинул турнир, проиграв «Хоффенхайму» (1:5, а в чемпионате уступил тому же сопернику (0:3).
Информация для ставок
- «Шальке-04» проиграл четыре последних матча подряд во всех турнирах
- Пять из шести последних матчей «Шальке-04» завершились исходом «обе забьют»
- Пять из шести домашних матчей «Герты» завершились ничейным результатом
- «Герта» выиграла две последние встречи с «Шальке-04»
Прогноз
«Герта» играет домашний матч и очень нуждается в очках. В этом поединке у команды есть очень хороший шанс улучшить свое турнирное положение. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.