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«Герта» — «Шальке-04». Прогноз на матч Бундеслиги (23.10.2022)

23 октября 2022, 05:37
Шальке-04 (Гельзенкирхен)

Ставки букмекеров

«Герта» считается фаворитом в данной встрече за счет домашнего поля. Поставить на победу команды из Берлина можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75. Поставить на победу «Бохума» можно по 4.8. Ничейный исход возможен по коэффициенту 3.7.

Германия. Бундеслига 2022/2023
Герта
Шальке-04
ПроигрышНичьяНичьяНичьяНичья
2 : 1
завершен
23 октября 2022, 18:30
воскресенье
ПроигрышПроигрышПроигрышПроигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.803.924.68
Мелбет 1.71 4.08 4.99

Линия букмекерской конторы Лига Ставок дает коэффициент 1.75 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов и 2.1 на ТМ 2.5.

Форма команд

«Герта» давно не выигрывала в чемпионате, большую часть матчей сводя к ничьим. Такие результаты на данный момент не позволяют команде подняться выше 15 места с восьми очками. Примечательно, что коллектив из Берлина опережает соперника из зоны вылета только по дополнительным показателям. В прошлой игре «Герта» проиграла на выезде «РБ Лейпциг», а ранее разошлась миром с «Фрайбургом» (2:2).

У «Шальке-04» дела обстоят даже немного хуже, ведь клуб имеет на два пункта меньше нынешнего соперника и занимает предпоследнее место в Бундеслиге. Такие результаты говорят о необходимости срочных изменений в тренировочном процессе и составе команды. В матче кубка Германии «Шальке-04» покинул турнир, проиграв «Хоффенхайму» (1:5, а в чемпионате уступил тому же сопернику (0:3).

Информация для ставок

  • «Шальке-04» проиграл четыре последних матча подряд во всех турнирах
  • Пять из шести последних матчей «Шальке-04» завершились исходом «обе забьют»
  • Пять из шести домашних матчей «Герты» завершились ничейным результатом
  • «Герта» выиграла две последние встречи с «Шальке-04»

Прогноз

«Герта» играет домашний матч и очень нуждается в очках. В этом поединке у команды есть очень хороший шанс улучшить свое турнирное положение. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.34 1.36 2.15 1.77 1.71 2.26
Мелбет 2.00 1.85
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 октября в 11:04
Победа хозяев поля !
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