«Гоа» — «Одиша». Прогноз на матч Индийской Суперлиги (01.02.2022)

1 февраля 2022 года «Гоа» сыграет с «Одишей». Этот поединок пройдет в рамках очередного тура Индийской Суперлиги. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок на территории Индии.
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завтра, 17:00
Ставки букмекеров
Фаворитом этого поединка, по мнению букмекеров, является «Гоа». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.03. Ничейный исход оценивается в 3.70, а победа «Одиша» в 3.15. Также можно сделать ставку на то, что тотал голов будет больше четырех по коэффициенту 3.05.
Форма команд
В нынешнем сезоне «Гоа» идет на девятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 14 баллов. У команды три победы, пять ничьих и шесть поражений. Коллектив забил 17 голов и пропустил 23 мяча. В последних встречах «Гоа» выглядит не лучшим образом, клуб часто теряет очки — поражение от «Джамшедпура» со счетом 1:0, а также ничья с «Бангалором» 1:1 и поражение от «Ист Бенгала» 1:2.
«Одиша» идет в нынешнем сезоне на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 17 баллов. У команды пять побед, две ничьих и шесть поражений. Коллектив забил 22 гола и пропустил 27 мячей. В последних встречах этот индийский клуб выглядит не лучшим образом и часто теряет драгоценные баллы — поражение от «Хайдарабада» со счетом 2:3, а также ничейный исход с «Мохун Баган» 0:0 и победа над «Норт-Ист Юнайтед» 0:2.
Информация для ставок
- «Одиша» выиграла два матча из последних пяти
- «Гоа» не побеждает четыре поединка кряду
- «Одиша» забила четыре гола в последних трех матчах
Прогноз
В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, будет ничья или победит «Одиша» по коэффициенту 1.70. Этот клуб неплохо смотрелся в последних матчах и наверняка может удивить публику в грядущем противостоянии с «Гоа».