«Гоа» — «Одиша». Прогноз на матч Индийской Суперлиги (01.02.2022)

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вчера, 16:46

1 февраля 2022 года «Гоа» сыграет с «Одишей». Этот поединок пройдет в рамках очередного тура Индийской Суперлиги. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок на территории Индии.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка, по мнению букмекеров, является «Гоа». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.03. Ничейный исход оценивается в 3.70, а победа «Одиша» в 3.15. Также можно сделать ставку на то, что тотал голов будет больше четырех по коэффициенту 3.05.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Гоа» идет на девятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 14 баллов. У команды три победы, пять ничьих и шесть поражений. Коллектив забил 17 голов и пропустил 23 мяча. В последних встречах «Гоа» выглядит не лучшим образом, клуб часто теряет очки — поражение от «Джамшедпура» со счетом 1:0, а также ничья с «Бангалором» 1:1 и поражение от «Ист Бенгала» 1:2.

«Одиша» идет в нынешнем сезоне на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 17 баллов. У команды пять побед, две ничьих и шесть поражений. Коллектив забил 22 гола и пропустил 27 мячей. В последних встречах этот индийский клуб выглядит не лучшим образом и часто теряет драгоценные баллы — поражение от «Хайдарабада» со счетом 2:3, а также ничейный исход с «Мохун Баган» 0:0 и победа над «Норт-Ист Юнайтед» 0:2.

Информация для ставок

«Одиша» выиграла два матча из последних пяти

«Гоа» не побеждает четыре поединка кряду

«Одиша» забила четыре гола в последних трех матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, будет ничья или победит «Одиша» по коэффициенту 1.70. Этот клуб неплохо смотрелся в последних матчах и наверняка может удивить публику в грядущем противостоянии с «Гоа».

