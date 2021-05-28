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«Гомель» — «Минск». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (30.05.2021)

вчера, 07:25

В 11-м туре Высшей лиги Беларуси «Гомель» примет на своем стадионе «Минск». Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.644.194.88
Лига Ставок 1.64 4.10 4.80
Мелбет 1.63 4.10 4.60
1XBET 1.63 4.10 4.60

Ставки букмекеров

БК Фонбет считает «Гомель» явным фаворитом встречи и предлагает коэффициент 1.62 на победу хозяев. Вероятность ничейного исхода оценивается в 4.05. Победа «Минска» представлена коэффициентом 4.6.

Поставить на тотал больше 2,5 мячей можно по коэффициенту 1.65, ТМ (2,5) – 2.27.

Форма команд

«Гомель» занимает четвертое место в чемпионате Беларуси с 18 очками в активе. На счету «Гомеля» пять побед и три ничьи, а также два поражения во встречах с «Динамо» Брест (0:1) и БАТЭ (2:3). В прошлом туре лиги команда уверенно победила на выезде «Славию» (4:2).

«Минск» с 13 набранными очками располагается на 9-й строчке Высшей лиги. Столичный коллектив смог оформить три победы и четыре ничьи, потерпев три поражения. «Минск» не проигрывает три последних тура. После результативных ничьих с «Витебском» (3:3) и «Слуцком» (2:2) команда добилась минимальной победы в домашней игре против брестского «Динамо» (1:0).

Информация для ставок

  • В 10 очных встречах команд на поле «Гомеля» 8 побед одержали хозяева.
  • «Минск» забивал и пропускал голы в 2 предыдущих гостевых поединках.
  • Ставка на ОБЗ прошла в 2 последних домашних матчах «Гомеля».

Прогноз

«Гомель» считается фаворитом в предстоящем матче, но «Минск» неплохо провел последние поединки, показав результативную игру в атаке. Учитывая, что нынешние хозяева стабильно пропускают дома, предлагаем рассмотреть ставку «обе забьют – да» по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.32 1.61 1.75 2.07
Лига Ставок 2.27 1.59 1.80 1.94
Мелбет 2.31 1.63
1XBET 2.31 1.63
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shlomo
shlomo
вчера в 11:15
Хозяева не проиграют
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