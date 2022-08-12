Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Гоу Эхед Иглс» — ПСВ. Прогноз на матч Эредевизи (13.08.2022)

сегодня, 12:20
ПСВ

Ставки букмекеров

Большое преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.37. В случае победы «Гоу Эхед Иглс», зайдет коэффициент 8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle8.045.501.38
Лига Ставок 7.60 5.20 1.36
Мелбет 7.60 5.10 1.37
1XBET 7.60 5.10 1.37

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.3 за ТБ 3 и ТМ 3 по 1.62. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.74.

Форма команд

«Гоу Эхед Иглс» закончил прошлый сезон в нижней части турнирной таблицы, уступив в нескольких матчах подряд. Сейчас коллектив уступил в первом туре нового футбольного года, а предстоящий матч с ПСВ также не сулит ничего хорошего, ведь соперник находится в хорошей форме. Последние два поединка «Гоу Эхед Иглс» завершились поражением от «АЗ Алкмаар» (0:2) и победой в товарищеской встрече над ОФИ (4:1).

У ПСВ выходит очень удачный старт сезона, ведь на днях коллектив прошел сложного соперника в Лиге Чемпионов и вышел в финал квалификации. Команда выглядела и стартовый тур Эредивизи, а сейчас постарается развить свой успех и выбиться в группу лидеров чемпионата. В прошлом матче ПСВ в дополнительное время обыграл «Монако» в Лиге Чемпионов (3:2), а ранее разгромил «Эммен» в чемпионате (4:1).

Информация для ставок

  • «Гоу Эхед Иглс» выиграл только четыре встречи из десяти последних матчей во всех турнирах
  • ПСВ уступил только в одном матче из десяти последних на выезде
  • Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • ПСВ выиграл 12 последних матчей у «Гоу Эхед Иглс» за последнее время

Прогноз

ПСВ гораздо выше классом, чем соперник и это должно отразиться на результате данной встречи. Предполагаем, что гости окажутся сильнее и заберут три очка в этом матче. Сделать ставку на победу ПСВ с форой (-1.5) можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.47 1.59 1.95 1.93
Лига Ставок 2.33 1.56 1.85 1.89
Мелбет 2.44 1.59
1XBET 2.44 1.59
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:18
Победа гостей
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
сегодня в 12:46
Только ПСВ рубился с Монако в матче с дополнительным временем. А ИГЛз отдыхал. И на следующей неделе ПСВ играет с Рейнджерс на их поле. Поэтому надо смотреть составы -даже если выйдет основной состав, то рвать он не будет. В уме все равно будут держать игру с Рейнджерс плюс усталость. Будет ротация, даже если по игре поведут, то будут сушить.
ставка на фору -1,5 тут рискованная.
shlomo
shlomo
сегодня в 12:31
ПСВ не проиграет этот матч
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 