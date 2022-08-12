«Гоу Эхед Иглс» — ПСВ. Прогноз на матч Эредевизи (13.08.2022)

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сегодня, 12:20

Ставки букмекеров

Большое преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.37. В случае победы «Гоу Эхед Иглс», зайдет коэффициент 8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.1.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.3 за ТБ 3 и ТМ 3 по 1.62. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.74.

Форма команд

«Гоу Эхед Иглс» закончил прошлый сезон в нижней части турнирной таблицы, уступив в нескольких матчах подряд. Сейчас коллектив уступил в первом туре нового футбольного года, а предстоящий матч с ПСВ также не сулит ничего хорошего, ведь соперник находится в хорошей форме. Последние два поединка «Гоу Эхед Иглс» завершились поражением от « АЗ Алкмаар» (0:2) и победой в товарищеской встрече над ОФИ (4:1).

У ПСВ выходит очень удачный старт сезона, ведь на днях коллектив прошел сложного соперника в Лиге Чемпионов и вышел в финал квалификации. Команда выглядела и стартовый тур Эредивизи, а сейчас постарается развить свой успех и выбиться в группу лидеров чемпионата. В прошлом матче ПСВ в дополнительное время обыграл «Монако» в Лиге Чемпионов (3:2), а ранее разгромил «Эммен» в чемпионате (4:1).

Информация для ставок

«Гоу Эхед Иглс» выиграл только четыре встречи из десяти последних матчей во всех турнирах

ПСВ уступил только в одном матче из десяти последних на выезде

уступил только в одном матче из десяти последних на выезде Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

ПСВ выиграл 12 последних матчей у «Гоу Эхед Иглс» за последнее время

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