«Гоу Эхед Иглс» — ПСВ. Прогноз на матч Эредевизи (13.08.2022)

Ставки букмекеров
Большое преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.37. В случае победы «Гоу Эхед Иглс», зайдет коэффициент 8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.1.
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завтра, 19:45
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.3 за ТБ 3 и ТМ 3 по 1.62. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.74.
Форма команд
«Гоу Эхед Иглс» закончил прошлый сезон в нижней части турнирной таблицы, уступив в нескольких матчах подряд. Сейчас коллектив уступил в первом туре нового футбольного года, а предстоящий матч с ПСВ также не сулит ничего хорошего, ведь соперник находится в хорошей форме. Последние два поединка «Гоу Эхед Иглс» завершились поражением от «АЗ Алкмаар» (0:2) и победой в товарищеской встрече над ОФИ (4:1).
У ПСВ выходит очень удачный старт сезона, ведь на днях коллектив прошел сложного соперника в Лиге Чемпионов и вышел в финал квалификации. Команда выглядела и стартовый тур Эредивизи, а сейчас постарается развить свой успех и выбиться в группу лидеров чемпионата. В прошлом матче ПСВ в дополнительное время обыграл «Монако» в Лиге Чемпионов (3:2), а ранее разгромил «Эммен» в чемпионате (4:1).
Информация для ставок
- «Гоу Эхед Иглс» выиграл только четыре встречи из десяти последних матчей во всех турнирах
- ПСВ уступил только в одном матче из десяти последних на выезде
- Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- ПСВ выиграл 12 последних матчей у «Гоу Эхед Иглс» за последнее время
Прогноз
ПСВ гораздо выше классом, чем соперник и это должно отразиться на результате данной встречи. Предполагаем, что гости окажутся сильнее и заберут три очка в этом матче. Сделать ставку на победу ПСВ с форой (-1.5) можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.
ставка на фору -1,5 тут рискованная.
ставка на фору -1,5 тут рискованная.