«Хака» — «Лахти». ‎Прогноз на матч Высшей лиги Финляндии (15.06.2021)

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вчера, 16:15

«Хака» сыграет против «Лахти» в рамках очередного тура чемпионата Финляндии по футболу.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Лахти». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.50. Также можно сделать ставку на победу хозяев поля по коэффициенту 2.90, а на ничейный исход по 3.20.

Форма команд

«Хака» находится на девятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — шесть баллов. В нынешнем сезоне у клуба две победы, ни одного ничейного исхода и четыре поражения. Клуб забил семь голов и пропустил десять мячей. В последних матчах команда не может похвастаться хорошими результатами, клуб постоянно теряет очки и только в редких поединках показывает достойную игру. Нет никаких причин полагать, что ситуация изменится в грядущем матче.

«Лахти» находится на третьей строчке в турнирной таблице. В активе этой команды — 12 баллов. В нынешнем сезоне клуб победил в четырех матчах, ни разу не играл вничью и проиграл в четырех встречах. У клуба в активе 11 забитых и восемь пропущенных мячей. Последние матчи «Лахти» проводит очень хорошо, команда доминирует в своих играх и много забивает. «Лахти» считается фаворитом этого матча, так как по игре клуба видно, что у него есть четкий план, которого он придерживается.

Информация для ставок

● «Лахти» забил девять голов в последних пяти матчах

● «Хака» проиграл три матча из последних пяти

● «Лахти» выиграл три поединка подряд

Прогноз

Актуальная ставка на игру — тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 1.85. Также можно сделать ставку на победу «Лахти» или ничейный исход по 1.40.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 3.30 на победу Узбекистана в матче против Саудовской Аравии.