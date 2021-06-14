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«Хака» — «Лахти». ‎Прогноз на матч Высшей лиги Финляндии (15.06.2021)

вчера, 16:15

«Хака» сыграет против «Лахти» в рамках очередного тура чемпионата Финляндии по футболу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 2.70 3.30 2.55
Мелбет 2.75 3.15 2.64
1XBET 2.75 3.15 2.64
BetBoom 2.68 3.35 2.52

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Лахти». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.50. Также можно сделать ставку на победу хозяев поля по коэффициенту 2.90, а на ничейный исход по 3.20.

Форма команд

«Хака» находится на девятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — шесть баллов. В нынешнем сезоне у клуба две победы, ни одного ничейного исхода и четыре поражения. Клуб забил семь голов и пропустил десять мячей. В последних матчах команда не может похвастаться хорошими результатами, клуб постоянно теряет очки и только в редких поединках показывает достойную игру. Нет никаких причин полагать, что ситуация изменится в грядущем матче.

«Лахти» находится на третьей строчке в турнирной таблице. В активе этой команды — 12 баллов. В нынешнем сезоне клуб победил в четырех матчах, ни разу не играл вничью и проиграл в четырех встречах. У клуба в активе 11 забитых и восемь пропущенных мячей. Последние матчи «Лахти» проводит очень хорошо, команда доминирует в своих играх и много забивает. «Лахти» считается фаворитом этого матча, так как по игре клуба видно, что у него есть четкий план, которого он придерживается.

Информация для ставок

● «Лахти» забил девять голов в последних пяти матчах
● «Хака» проиграл три матча из последних пяти
● «Лахти» выиграл три поединка подряд

Прогноз

Актуальная ставка на игру — тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 1.85. Также можно сделать ставку на победу «Лахти» или ничейный исход по 1.40.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 3.30 на победу Узбекистана в матче против Саудовской Аравии.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.80 1.40 1.90 1.84 1.52 2.43
Мелбет 1.96 1.93
1XBET 1.96 1.93
BetBoom 2.85 1.38 1.90 1.84 1.51 2.42
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Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 18:44
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Лахти»
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:17
Тб должны пробить
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