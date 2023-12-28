«Халл» — «Блэкберн». Прогноз на матч Чемпионшипа (29.12.2023)

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вчера, 15:47

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче являются хозяева, поставить на победу которых можно по коэффициенту 1.85. Поверить в успех «Блэкберна» предлагают за 3.95. Выбрать ничейный результат в этом противостоянии предлагают за 3.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 2.02. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.78. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Халл» выпал из зоны плей-офф после последнего тура Чемпионшипа, но уступает конкуренту лишь по дополнительным показателям. Команда занимает седьмое место с 36 баллами и будет бороться в каждом туре за право сыграть как минимум в стыковых матчах на повышение в АПЛ . В случае победы в этой игре коллектив может вернуть свое шестое место, которое занимал еще неделю назад. В прошлом туре «Халл» минимально уступил «Сандерленду» (0:1).

«Блэкберн» за последние пять туров второго дивизиона Англии набрал всего три очка, что не может не беспокоить болельщиков и руководство. Клуб идет только на 15 месте с 31 баллом и побороться за первую шестерку будет очень непросто, ведь слишком много претендентов на эти места. Два последних матча «Блэкберна» завершились поражениями от «Хаддерсфилда» (0:3) и «Уотфорда» (1:2).

Информация для ставок

Четыре последних матча «Блэкберна» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Халл» выиграл четыре из шести домашних матчей на своем поле

Команды обменялись двумя победами в пяти последних поединках при одной ничьей

Прогноз

Предполагаем, что матч будет результативным, а каждая из команд сможет отличиться в воротах соперника. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.