«Хаммарбю» — «Дагерфорс». Прогноз на матч чемпионата Швеции (11.07.2021)

В 10-м туре чемпионата Швеции «Хаммарбю» примет «Дагерфорс». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот поединок.
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сегодня, 16:00
Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать хозяев, ставки на победу которых принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.58. Рискнуть и поставить на триумф «Дагерфорса» можно за 5.8, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.81, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 2.
Форма команд
«Хаммарбю» довольно крепкий коллектив, который не может выиграть несколько матчей подряд, что привело к восьмому месту в чемпионате перед стартом очередного тура. Матч с «Дагерфорсом» будет очень сложным, ведь соперник давно не проигрывает. «Хаммарбю» играет на своем поле, поэтому шансы на успех команды увеличиваются. В последних матчах «Хаммарбю» сыграл вничью с «Хальмстадом» (1:1) и проиграл на выезде «Кальмару» (1:2).
«Дагерфорс» идет на пятом месте и показывает стабильную игру, набирая очки практически в каждом матче. Команда рассчитывает в этом сезоне на самые высокие места, поэтому каждая игра для коллектива очень важна. Несмотря на то, что клуб не является фаворитом в этом противостоянии, от команды стоит ждать красивой игры. В прошлом туре «Дагерфорс» обыграл «Эстерсунд» (3:1), а немного ранее в товарищеском поединке разошелся миром с «Юргорденом» (2:2).
Информация для ставок
- «Дагерфорс» не проигрывает шесть матчей подряд (включая товарищескую игру)
- «Хаммарбю» не проигрывает 14 матчей подряд на своем поле во всех турнирах
- «Хаммарбю» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Дагерфорса»
- Три последних матча между коллективами закончились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Хаммарбю» имеет хорошую статистику личных встреч с «Дагерфорсом», однако гости сейчас находятся в хорошей форме и одержать очередную победу будет непросто. Рекомендуем сделать ставку на Х2 «Дагерфорс» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.39.
Также можно рискнуть и поставить на победу «Эребру» в матче с «Эльфсборгом» по очень приятному коэффициенту.