«Хаммарбю» — «Дагерфорс». Прогноз на матч чемпионата Швеции (11.07.2021)

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вчера, 23:59

В 10-м туре чемпионата Швеции «Хаммарбю» примет «Дагерфорс». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать хозяев, ставки на победу которых принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.58. Рискнуть и поставить на триумф «Дагерфорса» можно за 5.8, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.81, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 2.

Форма команд

«Хаммарбю» довольно крепкий коллектив, который не может выиграть несколько матчей подряд, что привело к восьмому месту в чемпионате перед стартом очередного тура. Матч с «Дагерфорсом» будет очень сложным, ведь соперник давно не проигрывает. «Хаммарбю» играет на своем поле, поэтому шансы на успех команды увеличиваются. В последних матчах «Хаммарбю» сыграл вничью с «Хальмстадом» (1:1) и проиграл на выезде «Кальмару» (1:2).

«Дагерфорс» идет на пятом месте и показывает стабильную игру, набирая очки практически в каждом матче. Команда рассчитывает в этом сезоне на самые высокие места, поэтому каждая игра для коллектива очень важна. Несмотря на то, что клуб не является фаворитом в этом противостоянии, от команды стоит ждать красивой игры. В прошлом туре «Дагерфорс» обыграл «Эстерсунд» (3:1), а немного ранее в товарищеском поединке разошелся миром с «Юргорденом» (2:2).

Информация для ставок

«Дагерфорс» не проигрывает шесть матчей подряд (включая товарищескую игру)

«Хаммарбю» не проигрывает 14 матчей подряд на своем поле во всех турнирах

«Хаммарбю» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Дагерфорса»

Три последних матча между коллективами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Хаммарбю» имеет хорошую статистику личных встреч с «Дагерфорсом», однако гости сейчас находятся в хорошей форме и одержать очередную победу будет непросто. Рекомендуем сделать ставку на Х2 «Дагерфорс» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.39.

Также можно рискнуть и поставить на победу «Эребру» в матче с «Эльфсборгом» по очень приятному коэффициенту.