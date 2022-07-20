«Хайденхайм» — «Айнтрахт» Брауншвейг. Прогноз на матч второй Бундеслиги (23.07.2022)

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20 июля 2022, 11:18

Ставки букмекеров

Преимущество в этом поединке букмекеры отдают «Хайденхайму» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Айнтрахта» Б будет стоить 4.5, а ничью можно поставить по коэффициенту 3.8. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.83.

Вероятность низового матча составляет 2.05 (ТМ 2.5). Результативный матч команд ( ТБ 2.5) оценивается за 1.77.

Форма команд

«Хайденхайм» не показал выдающихся результатов в прошлом сезоне и практически не претендовал на повышение. Сейчас команда хочет проверить свои силы и выдать хороший старт, которые в будущем помог бы закрепиться в группе лидеров. В предстоящей встрече их ждет соперник, который только вернулся во вторую Бундеслигу, поэтому от хозяев болельщики будут ожидать победы. В первом туре чемпионата «Хайденхайм» минимально обыграл «Ганзу» на выезде (1:0), а ранее уступил в товарищеском матче «Хоффенхайму» (0:2).

«Айнтрахт» Брауншвейг спустя год после понижения в классе вернулся во вторую Бундеслигу и теперь серьезно намерен в ней закрепиться. Тем не менее, коллектив проиграл в первом туре одному из потенциальных лидеров чемпионата и еще не набирал очков. В выездной встрече с «Хайденхаймом» даже ничья будет воспринята как положительный результат. «Айнтрахт» Б уступил на своем поле «Гамбургу» (0:2), а ранее сыграл вничью с «Эссен» в товарищеской встрече (2:2).

Информация для ставок

«Айнтрахт» Б проиграл только две встречи из десяти последних на выезде во всех турнирах

«Хайденхайм» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей и исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Хайденхайм» выглядит фаворитом поединка и исходя их статистики личных встреч на своем поле обязан подкрепить свое превосходство. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.