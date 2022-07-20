«Хайденхайм» — «Айнтрахт» Брауншвейг. Прогноз на матч второй Бундеслиги (23.07.2022)

Ставки букмекеров
Преимущество в этом поединке букмекеры отдают «Хайденхайму» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Айнтрахта» Б будет стоить 4.5, а ничью можно поставить по коэффициенту 3.8. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.83.
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сегодня, 14:00
Вероятность низового матча составляет 2.05 (ТМ 2.5). Результативный матч команд (ТБ 2.5) оценивается за 1.77.
Форма команд
«Хайденхайм» не показал выдающихся результатов в прошлом сезоне и практически не претендовал на повышение. Сейчас команда хочет проверить свои силы и выдать хороший старт, которые в будущем помог бы закрепиться в группе лидеров. В предстоящей встрече их ждет соперник, который только вернулся во вторую Бундеслигу, поэтому от хозяев болельщики будут ожидать победы. В первом туре чемпионата «Хайденхайм» минимально обыграл «Ганзу» на выезде (1:0), а ранее уступил в товарищеском матче «Хоффенхайму» (0:2).
«Айнтрахт» Брауншвейг спустя год после понижения в классе вернулся во вторую Бундеслигу и теперь серьезно намерен в ней закрепиться. Тем не менее, коллектив проиграл в первом туре одному из потенциальных лидеров чемпионата и еще не набирал очков. В выездной встрече с «Хайденхаймом» даже ничья будет воспринята как положительный результат. «Айнтрахт» Б уступил на своем поле «Гамбургу» (0:2), а ранее сыграл вничью с «Эссен» в товарищеской встрече (2:2).
Информация для ставок
- «Айнтрахт» Б проиграл только две встречи из десяти последних на выезде во всех турнирах
- «Хайденхайм» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей и исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
«Хайденхайм» выглядит фаворитом поединка и исходя их статистики личных встреч на своем поле обязан подкрепить свое превосходство. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.