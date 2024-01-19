«Хайденхайм» — «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (20.01.2024)

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вчера, 11:59

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.55. В случае победы «Хайденхайма», зайдет коэффициент 2.75. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.55.

Также в линии букмекеры предлагают 1.77 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.07. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.62.

Форма команд

«Хайденхайм» нашел свою игру в Бундеслиге в середине сезона и стал добиваться результатов. Новичок элитного дивизиона на данный момент заслуженно занимает девятое место с 21 баллом и даже на один пункт опережает нынешнего соперника. На своем поле хозяева рассчитывают набрать очки и даже победить, что может их еще больше приблизить к зоне еврокубков. Два последних официальных матча «Хайденхайма» завершились ничьей с «Кельном» (1:1) и победой над «Фрайбургом» (3:2).

«Вольфсбург» чередует победы и поражения и держится в середине турнирной таблицы, а именно на 11 месте с 20 очками. Чтобы быть среди лидеров команде не хватает классных исполнителей в атаке, ведь в Бундеслиге она забила лишь 21 мяч, что является одним из худших результатов, не считая зону вылета. В прошлом туре «Вольфсбург» поделил очки с «Майнцом» (1:1), а ранее в товарищеской встрече переиграл «Шальке-04» (2:1).

Информация для ставок

«Хайденхайм» выиграл четыре из пяти последних поединков во всех турнирах

«Вольфсбург» проиграл пять матчей из десяти последних во всех турнирах

«Вольфсбург» выиграл четыре последние встречи с «Хайденхаймом»

Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что игра будет примерно равной, а команды порадуют болельщиков забитыми мячами. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.