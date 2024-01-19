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«Хайденхайм» — «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (20.01.2024)

вчера, 11:59
Хайденхайм

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.55. В случае победы «Хайденхайма», зайдет коэффициент 2.75. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.55.

Также в линии букмекеры предлагают 1.77 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.07. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.62.

Форма команд

«Хайденхайм» нашел свою игру в Бундеслиге в середине сезона и стал добиваться результатов. Новичок элитного дивизиона на данный момент заслуженно занимает девятое место с 21 баллом и даже на один пункт опережает нынешнего соперника. На своем поле хозяева рассчитывают набрать очки и даже победить, что может их еще больше приблизить к зоне еврокубков. Два последних официальных матча «Хайденхайма» завершились ничьей с «Кельном» (1:1) и победой над «Фрайбургом» (3:2).

«Вольфсбург» чередует победы и поражения и держится в середине турнирной таблицы, а именно на 11 месте с 20 очками. Чтобы быть среди лидеров команде не хватает классных исполнителей в атаке, ведь в Бундеслиге она забила лишь 21 мяч, что является одним из худших результатов, не считая зону вылета. В прошлом туре «Вольфсбург» поделил очки с «Майнцом» (1:1), а ранее в товарищеской встрече переиграл «Шальке-04» (2:1).

Информация для ставок

  • «Хайденхайм» выиграл четыре из пяти последних поединков во всех турнирах
  • «Вольфсбург» проиграл пять матчей из десяти последних во всех турнирах
  • «Вольфсбург» выиграл четыре последние встречи с «Хайденхаймом»
  • Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что игра будет примерно равной, а команды порадуют болельщиков забитыми мячами. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:29
Вроде бы у "волков" и состав сильнее, и амбиции выше, и опыта выступления на таком уровне гораздо больше. Но в таблице прямо сейчас дебютант Бундеслиги опережает соперника. Да и матч для Хайденхайма домашний, а на своей территории этот коллектив умеет удивлять, что показывал уже не раз. Поэтому не желаю лезть в исход поединка. А, пожалуй, заиграю одну из банальных для чемпионата Германии ставку - "Обе забьют". Пропускают много в текущем сезоне оба коллектива. Забивать есть кому и у одних, и у других. За 17 туров лиги Хайденхайм и Вольфсбург по 11 раз играли на ОЗ Минимум по разу соперники должны друга огорчить в течении 90 минут. Мой прогноз - Обе забьют.
Гость
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