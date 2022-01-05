«Хельмонд» — «Дордрехт». Прогноз на матч Первый дивизион Нидерландов (07.01.2022)

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05 января 2022, 19:14

«Хельмонд» примет «Дордрехт» в рамках очередного тура Первого дивизиона Нидерландов по футболу. Игра пройдет на стадионе хозяев поля. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Нидерландах.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Хельмонд». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.78. Ничейный исход оценивается в 3.95, а победа гостей в 3.80. Дополнительная ставка на игру — тотал забитых мячей больше четырех по коэффициенту 3.00. В Нидерландах очень любят забивать.

Форма команд

В этом сезоне «Хельмонд» идет на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 20 баллов. У команды пять побед, пять ничьих и десять поражений. Коллектив забил 18 голов и пропутил 30 мячей. В последних встречах «Хельмонд» сыграл вничью с «Йонг Аякс», а также выиграл у «Графсхапа» 0:1 и еще раз поделил очки, но уже с «Волендам» 1:1. Нельзя сказать, что клуб играет хорошо, он смотрится очень неуверенно.

«Дордрехт» занимает последнюю, 20-ю строчку в турнирной таблице. В активе клуба — 11 баллов. У команды две победы, пять ничьих и 13 поражений. Коллектив забил 23 гола и пропустил 49 мячей. В последних встречах этот клуб сыграл вничью с «Эксельсиором» 1:1, а также проиграл «Эммену» 2:1 и уступил «Роде» 2:5. Коллектив очень тяжело смотрится в чемпионате, эта команда играет хуже всех и крайне редко побеждает.

Информация для ставок

«Дордрехт» не может выиграть вот уже шесть игр кряду

«Хельмонд» выиграл один матч из последних пяти (команда не проигрывает в трех играх кряду)

У «Дордрехта» четыре забитых мяча за три последних матча

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и «Хельмонд» победит по коэффициенту 3.05. Хозяева смотрятся чуть лучше, чем гости.