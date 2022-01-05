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«Хельмонд» — «Дордрехт». Прогноз на матч Первый дивизион Нидерландов (07.01.2022)

05 января 2022, 19:14

«Хельмонд» примет «Дордрехт» в рамках очередного тура Первого дивизиона Нидерландов по футболу. Игра пройдет на стадионе хозяев поля. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Нидерландах.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.784.274.30
BetBoom 1.97 3.80 3.26

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Хельмонд». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.78. Ничейный исход оценивается в 3.95, а победа гостей в 3.80. Дополнительная ставка на игру — тотал забитых мячей больше четырех по коэффициенту 3.00. В Нидерландах очень любят забивать.

Форма команд

В этом сезоне «Хельмонд» идет на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 20 баллов. У команды пять побед, пять ничьих и десять поражений. Коллектив забил 18 голов и пропутил 30 мячей. В последних встречах «Хельмонд» сыграл вничью с «Йонг Аякс», а также выиграл у «Графсхапа» 0:1 и еще раз поделил очки, но уже с «Волендам» 1:1. Нельзя сказать, что клуб играет хорошо, он смотрится очень неуверенно.

«Дордрехт» занимает последнюю, 20-ю строчку в турнирной таблице. В активе клуба — 11 баллов. У команды две победы, пять ничьих и 13 поражений. Коллектив забил 23 гола и пропустил 49 мячей. В последних встречах этот клуб сыграл вничью с «Эксельсиором» 1:1, а также проиграл «Эммену» 2:1 и уступил «Роде» 2:5. Коллектив очень тяжело смотрится в чемпионате, эта команда играет хуже всех и крайне редко побеждает.

Информация для ставок

«Дордрехт» не может выиграть вот уже шесть игр кряду
«Хельмонд» выиграл один матч из последних пяти (команда не проигрывает в трех играх кряду)
У «Дордрехта» четыре забитых мяча за три последних матча

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и «Хельмонд» победит по коэффициенту 3.05. Хозяева смотрятся чуть лучше, чем гости.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.59 1.53 2.08 1.79
Все комментарии
Gahi
Gahi
06 января в 01:13
Победа или ничья команды хозяев в этом матче. Удачи
zb3f4gdfs7ux
zb3f4gdfs7ux
05 января в 19:17
Футбольный клуб «Хельмонд» выиграет матч.
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