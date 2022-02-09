«Хераклес» — «Утрехт». Прогноз на матч Премьер-лиги Нидерландов (11.02.2022)

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вчера, 16:50

11 февраля 2022 года состоится поединок «Хераклес — Утрехт». Матч пройдет в рамках очередного тура Премьер-лиги Нидерландов. Игра состоится на стадионе «Хераклеса». Букмекеры Фонбет представили котировки на этот поединок в Нидерландах.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Утрехт». Поставить на победу коллектива можно по коэффициенту 2.25. Ничейный исход оценивается в 3.50, а победа хозяев поля в 3.10. Дополнительная ставка на матч — обе команды забьют по 1.68.

Форма команд

«Хераклес» идет в нынешнем сезоне на 15-й строчке в турнирной таблице. У клуба 20 баллов в активе. Коллектив выиграл пять поединков, пять раз играл вничью и проиграл в 11 встречах. Всего у клуба 22 забитых и 30 пропущенных мячей. В последних встречах «Хераклес» выглядит не очень хорошо и часто теряет драгоценные баллы — поражение от «Аякса» со счетом 3:0, а также ничейный исход с «Гоу Эхед Иглс» 1:1 и с «Неймегеном» 0:0.

«Утрехт» в этом сезоне идет на седьмой строчке в турнирной таблице и набрал 35 баллов. У команды десять побед, пять ничьих и шесть поражений. Коллектив забил 39 голов и пропустил 28 мячей. В последних встречах «Утрехт» выглядит достойно и часто набирает важные для себя очки — победы над «Камбуром» со счетом 3:2, а также над «Спартой» 0:3 и поражение от «Аякса» 0:3.

Информация для ставок

«Утрехт» выиграл два матча из последних пяти

«Хераклес» проиграл один матч из последних пяти

У «Утрехта» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что будет ничья или победа «Хераклеса» по коэффициенту 1.65. В последних матчах этот клуб смотрится хорошо, намного лучше, чем оппонент, поэтому в грядущем поединке «Хераклес» может победить.