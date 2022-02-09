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«Хераклес» — «Утрехт». Прогноз на матч Премьер-лиги Нидерландов (11.02.2022)

вчера, 16:50

11 февраля 2022 года состоится поединок «Хераклес — Утрехт». Матч пройдет в рамках очередного тура Премьер-лиги Нидерландов. Игра состоится на стадионе «Хераклеса». Букмекеры Фонбет представили котировки на этот поединок в Нидерландах.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.153.552.30
Мелбет 3.05 3.54 2.29
1XBET 3.05 3.54 2.29

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Утрехт». Поставить на победу коллектива можно по коэффициенту 2.25. Ничейный исход оценивается в 3.50, а победа хозяев поля в 3.10. Дополнительная ставка на матч — обе команды забьют по 1.68.

Форма команд

«Хераклес» идет в нынешнем сезоне на 15-й строчке в турнирной таблице. У клуба 20 баллов в активе. Коллектив выиграл пять поединков, пять раз играл вничью и проиграл в 11 встречах. Всего у клуба 22 забитых и 30 пропущенных мячей. В последних встречах «Хераклес» выглядит не очень хорошо и часто теряет драгоценные баллы — поражение от «Аякса» со счетом 3:0, а также ничейный исход с «Гоу Эхед Иглс» 1:1 и с «Неймегеном» 0:0.

«Утрехт» в этом сезоне идет на седьмой строчке в турнирной таблице и набрал 35 баллов. У команды десять побед, пять ничьих и шесть поражений. Коллектив забил 39 голов и пропустил 28 мячей. В последних встречах «Утрехт» выглядит достойно и часто набирает важные для себя очки — победы над «Камбуром» со счетом 3:2, а также над «Спартой» 0:3 и поражение от «Аякса» 0:3.

Информация для ставок

  • «Утрехт» выиграл два матча из последних пяти
  • «Хераклес» проиграл один матч из последних пяти
  • У «Утрехта» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что будет ничья или победа «Хераклеса» по коэффициенту 1.65. В последних матчах этот клуб смотрится хорошо, намного лучше, чем оппонент, поэтому в грядущем поединке «Хераклес» может победить.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.03 1.41 2.01 1.88 1.59 2.44
Мелбет 1.99 1.91
1XBET 1.99 1.91
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:54
Возможен ничейный результат
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