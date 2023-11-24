«Хетафе» — «Альмерия». Прогноз на матч чемпионата Испании (25.11.2023)

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вчера, 19:35

Ставки букмекеров

В этой встрече преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.67. В случае победы «Альмерии», зайдет коэффициент 5.5. Ничью можно выбрать по 3.9.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.02 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.8. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.

Форма команд

«Хетафе» является середняком Ла Лиги и перед стартом очередного тура занимает 11 место с 16 баллами и отстает от ближайших трех соперников лишь на два очка. В предстоящей встрече на своем стадионе с «Альмерией» у хозяев будет отличная возможность добиться победы и укрепить местоположение. Два последних матча «Хетафе» завершились ничьей с «Гранадой» (1:1) и победой над «Кадисом» (1:0).

«Альмерия» является на данный момент худшей командой Ла Лиги и за весь сезон смогла набрать лишь три пункта. Коллектив закономерно занимает последнее место в турнирной таблице. Чтобы исправить ситуацию, тренерскому штабу нужно срочно вносить изменения и улучшать результаты. В прошлом туре чемпионата Испании «Альмерия» уступила «Реалу» Сосьедад (1:3), а ранее проиграла на выезде «Алавесу» (0:1).

Информация для ставок

«Альмерия» проиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Хетафе» проиграл только один матч из десяти последних на своем поле

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Хетафе» находится в неплохой форме и на своем стадионе обязаны набирать очки с аутсайдером. Предлагаем сделать ставку на победу «Хетафе» по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок.