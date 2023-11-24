«Хетафе» — «Альмерия». Прогноз на матч чемпионата Испании (25.11.2023)

Ставки букмекеров
В этой встрече преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.67. В случае победы «Альмерии», зайдет коэффициент 5.5. Ничью можно выбрать по 3.9.
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сегодня, 20:30
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.02 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.8. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.
Форма команд
«Хетафе» является середняком Ла Лиги и перед стартом очередного тура занимает 11 место с 16 баллами и отстает от ближайших трех соперников лишь на два очка. В предстоящей встрече на своем стадионе с «Альмерией» у хозяев будет отличная возможность добиться победы и укрепить местоположение. Два последних матча «Хетафе» завершились ничьей с «Гранадой» (1:1) и победой над «Кадисом» (1:0).
«Альмерия» является на данный момент худшей командой Ла Лиги и за весь сезон смогла набрать лишь три пункта. Коллектив закономерно занимает последнее место в турнирной таблице. Чтобы исправить ситуацию, тренерскому штабу нужно срочно вносить изменения и улучшать результаты. В прошлом туре чемпионата Испании «Альмерия» уступила «Реалу» Сосьедад (1:3), а ранее проиграла на выезде «Алавесу» (0:1).
Информация для ставок
- «Альмерия» проиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Хетафе» проиграл только один матч из десяти последних на своем поле
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
«Хетафе» находится в неплохой форме и на своем стадионе обязаны набирать очки с аутсайдером. Предлагаем сделать ставку на победу «Хетафе» по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок.