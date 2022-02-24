«Химки» — «Динамо» Москва. Прогноз на матч чемпионата России (26.02.2022)

1645713367

сегодня, 17:36

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Динамо» М. Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.61. Победа «Химок» оценивается по 5.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.02. Сделать ставку на то, что команда забьют менее 2.5 мячей можно по 1.85. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 2.06.

Форма команд

«Химки» продолжают разочаровывать своих болельщиков, и очень давно не побеждали в чемпионате России. Команда набрала всего 14 баллов и идет на последнем месте в турнирной таблице. В предстоящем матче с одним из лидеров РПЛ зацепиться за очки подмосковной команде будет крайне сложно. Клуб пропустил уже 31 мяч в этом сезоне, что является одним из худших результатов. В двух последних встречах чемпионата России «Химки» проиграли «Ахмату» (1:4) и «Арсеналу» из Тулы (1:2).

«Динамо» М проводит один из сильнейших сезонов за последние годы и даже претендует на чемпионство. Клуб идет на втором месте с набранными 36 очками и всего на два пункта отстает от «Зенита». Коллективу очень важно стабильно набирать очки, чтобы оставаться в гонке за золотые медали РПЛ . В прошлом туре чемпионата России «Динамо» М сыграло вничью с «Зенитом» (1:1), а ранее обыграло на своем поле «Уфу» (2:0).

Информация для ставок

«Динамо» М проиграло два официальных матча из 10 последних

«Химки» выиграли только один домашний поединок из 10 последних встреч

Пять из шести матчей между клубами за последнее время завершились исходом «обе забьют — нет»

«Химки» выиграли три из четырех последних поединков у московского клуба

Прогноз

Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы, и обе нуждаются в очках. Предполагаем, что гости окажутся сильнее и заберут три балла. Сделать ставку на «Динамо» М можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.61.