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«Химки» — «Динамо» Москва. Прогноз на матч чемпионата России (26.02.2022)

сегодня, 17:36
Динамо Москва

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Динамо» М. Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.61. Победа «Химок» оценивается по 5.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.453.951.59
Фонбет 5.90 3.80 1.60
Мелбет 6.00 3.92 1.68
BetBoom 6.11 3.80 1.65

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.02. Сделать ставку на то, что команда забьют менее 2.5 мячей можно по 1.85. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 2.06.

Форма команд

«Химки» продолжают разочаровывать своих болельщиков, и очень давно не побеждали в чемпионате России. Команда набрала всего 14 баллов и идет на последнем месте в турнирной таблице. В предстоящем матче с одним из лидеров РПЛ зацепиться за очки подмосковной команде будет крайне сложно. Клуб пропустил уже 31 мяч в этом сезоне, что является одним из худших результатов. В двух последних встречах чемпионата России «Химки» проиграли «Ахмату» (1:4) и «Арсеналу» из Тулы (1:2).

«Динамо» М проводит один из сильнейших сезонов за последние годы и даже претендует на чемпионство. Клуб идет на втором месте с набранными 36 очками и всего на два пункта отстает от «Зенита». Коллективу очень важно стабильно набирать очки, чтобы оставаться в гонке за золотые медали РПЛ. В прошлом туре чемпионата России «Динамо» М сыграло вничью с «Зенитом» (1:1), а ранее обыграло на своем поле «Уфу» (2:0).

Информация для ставок

  • «Динамо» М проиграло два официальных матча из 10 последних
  • «Химки» выиграли только один домашний поединок из 10 последних встреч
  • Пять из шести матчей между клубами за последнее время завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Химки» выиграли три из четырех последних поединков у московского клуба

Прогноз

Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы, и обе нуждаются в очках. Предполагаем, что гости окажутся сильнее и заберут три балла. Сделать ставку на «Динамо» М можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.61.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.59 1.52 1.84 2.04 1.45 2.85
Фонбет 1.80 2.00
Мелбет 1.85 2.10
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 18:03
Динамо должно выигрывать этот матч
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