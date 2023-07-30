«Химнасия» — «Платенсе». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (30.07.2023)

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сегодня, 19:51

Ставки букмекеров

«Химнасия» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.4. В то время на победу гостей коэффициент составляет 3.5. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается за 2.9.

Букмекеры верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2 мячей стоит 2. Поставить на низовой матч (ТМ 2) можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Химнасия» не оправдывает надежд болельщиков и идет в нижней части турнирной таблицы. Команда набрала 29 баллов и занимает лишь 23 место без реалистичных шансов побороться за плей-офф. В предстоящей встрече с середняком чемпионата Аргентины «Платенсе», у хозяев будет возможность сократить отставание до одного очка в случае победы. В прошлом туре «Химнасия» сыграла вничью на выезде с «Тальерес Кордоба» (2:2), а ранее уступила на своем поле «Бока Хуниорс» (1:3).

«Платенсе» очень мало забивает в последнее время и редко выигрывает. Команда находится не в лучшем состоянии, занимая 17 место с 33 баллами в активе. Отставание от зоны плей-офф составляет всего пять пунктов, но шансы выглядят очень призрачными. В поединке с одним из аутсайдеров Суперлиги, гости обязаны постараться прервать серию неудач. Два последних матча «Платенсе» завершились поражением от «Сан-Лоренсо» в кубке Аргентины по пенальти (0:1) и «Уракану» в чемпионате (0:1).

Информация для ставок

Девять из десяти последних матчей «Платенсе» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Химнасия» забила в семи из десяти последних домашних поединков

Два из трех последних матчей между клубами завершились ничейным результатом

Прогноз

Обе команды находятся не в лучшей физической форме, поэтому ждать от них результативного футбола вряд ли стоит. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2 мячей по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.