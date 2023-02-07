«Хоффенхайм» — «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (11.02.2023)

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вчера, 19:18

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Байер». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.2. Победа «Хоффенхайма» оценивается по 3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.58.

Форма команд

«Хоффенхайм» после неплохо старта сезона полностью провалился в его середине и набрал лишь один балл в пяти последних турах Бундеслиги. Сейчас коллектив имеет в активе 19 очков и занимает лишь 14 место в турнирной таблице, опережая зону вылета всего на три пункта. В прошлом матче «Хоффенхайм» проиграл на выезде «Бохуму» (2:5), а в кубке Германии уступил «РБ Лейпцигу» (1:3).

«Байер» разочаровал своих болельщиков последними двумя поражениями в Бундеслиге от «Аугсбурга» (0:1) и «Боруссии» Д (0:2). Клуб из Леверкузена опустился на десятое место с 24 баллами и теперь обязан вновь выигрывать предстоящие поединки, чтобы существенно продвинуться по турнирной таблице, а встреча с «Хоффенхаймом» дает гостям хорошие шансы на успех.

Информация для ставок

15 последних матчей «Хоффенхайма» завершились исходом «обе забьют»

«Байер» проиграл пять выездных матчей из десяти последних при трех победах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Байер» выиграл лишь два матча у «Хоффенхайма» из последних пяти

Прогноз

Обе команды имеют проблемы в чемпионате и поэтому наверняка уйдут с поля с пропущенными мячами. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Лига Ставок.