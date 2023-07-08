«Институто» — «Тигре». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (09.07.2023)

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вчера, 17:55

Ставки букмекеров

Большое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.25. В случае победы «Тигре», зайдет коэффициент 3.45. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.1.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.35 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.58. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.

Форма команд

«Институто» показывает средние результаты в последних турах и не имеет необходимой стабильности, чтобы находиться выше середины турнирной таблицы. Сейчас коллектив занимает лишь 20 место с 26 баллами и опережает на один балл нынешнего оппонента, поэтому победа позволит хозяевам оторваться от конкурента. В прошлой игре «Институто» сыграл вничью с «Архентинос Хуниорс» (0:0), а ранее переиграл минимально «Бельграно» (1:0).

У «Тигре» дела совсем плохи, ведь команда большинство последних матчей проиграла и находится не на лучшей позиции в турнирной таблице. Команда занимает 22 место с 25 баллами и на девять пунктов отстает от зоны плей-офф, что отыграть в условиях такой большой конкуренции очень сложно. Два последних матча «Тигре» завершились поражениями от «Банфилда» (1:2) и «Дефенса и Хустисия» (0:1).

Информация для ставок

«Тигре» проиграл шесть из восьми последних матчей во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей «Институто» завершились исходом «обе забьют»

«Институто» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Тигре» при одной ничьей

Прогноз

«Институто» имеет большое преимущество над своим соперником в личных встречах и мы предполагаем, что в этот раз команда также достигнет успеха. Сделать ставку на победу хозяев можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.25.