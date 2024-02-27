«Интер» — «Аталанта». Прогноз на матч Серии А (28.02.2024)

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сегодня, 12:24

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 1.63. Поверить в успех «Аталанты» можно по коэффициенту 5.5. На ничью в матче можно поставить по 4.15.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.78. На ТМ 2.5 коэффициент меньше и достигает 2.05. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Интер» сохраняет свое лидерство в чемпионате и даже успевает увеличивать отрыв от соперника. На данный момент команда Индзаги смогла набрать уже 66 баллов, что на девять баллов больше, чем у ближайшего соперника. Предстоящий матч является игрой в запасе для «Интера», поэтому в случае победы отрыв снова возрастет. В двух последних своих матчах команда одолела «Атлетико» (1:0) и разгромила на выезде «Лечче» (4:0).

«Аталанта» смогла выстоять в выездной игре с «Миланом» (1:1), чем не позволила прервать свою серию без поражений. Клуб находится в хорошей форме и продолжает борьбу за топ-4. «Аталанта» набрала 46 очков и занимает пятое место, но в случае победы в этой встрече сможет выйти на четвертую позицию. Еще в одной недавней встрече команда из Бергамо не оставила шансов «Сассуоло» на своем поле (3:0).

Информация для ставок

«Интер» выиграл десять матчей подряд во всех турнирах

«Аталанта» не знает поражений уже 11 поединков подряд

«Интер» выиграл четыре из пяти последних встреч с «Аталантой»

Прогноз

«Интер» является абсолютным фаворитом этого матча. Предполагаем, что на своем стадионе хозяева смогут набрать три очка. Сделать ставку на победу миланского клуба можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.63.