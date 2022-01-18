«Интер» — «Эмполи». Прогноз на матч кубка Италии (19.01.2022)

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18 января 2022, 11:38

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагает коэффициент на их победу – 1.21. Поверить в успех «Эмполи» можно по 13.5. На ничью в матче можно поставить по коэффициенту 6.6.

Также в букмекерской конторе Фонбет можно сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 1.95. На ТМ 3.5 коэффициент немного меньше и достигает 1.85.

Форма команд

«Интер» на данный момент является одной из самых стабильных команд в Италии и остается лидером чемпионата. Кроме Серии А, команда принимает участие в Лиге Чемпионов, а также в кубке Италии, к котором она относится со всей серьезностью. В предстоящем поединке на своем стадионе с новичком чемпионата клуб постарается решить свои проблемы как можно быстрее и экономить энергию на следующие поединки. В прошлом матче «Интер» сыграл вничью с «Аталантой» (0:0), а ранее обыграл в дополнительное время «Ювентус» (2:1) в матче за Суперкубок Италии.

«Эмполи» старается держаться в середине турнирной таблицы и как можно быстрее обеспечить себе место в Серии А на следующий сезон. Команде не повезло со жребием в кубке Италии и матч с чемпионом страны в рамках другого турнира обещает быть сложным и интересным. Клуб не может выиграть уже несколько матчей подряд в чемпионате и прервать эту серию с «Интером» будет крайне непросто. Два последних матча «Эмполи» завершились ничьей с «Венецией» (1:1) и крупным поражением от «Сассуоло» (1:5).

Информация для ставок

«Интер» проиграл только один матч из десяти последних встреч во всех турнирах

«Эмполи» забивал в девяти последних выездных поединках во всех турнирах

«Интер» выиграл 11 из 12 последних матчей с «Эмполи» на своем стадионе

Прогноз

«Интер» набрал потрясающий ход и вряд ли найдутся болельщики, которые верят в успех «Эмполи» в нынешней встрече. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу «Интера» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.64 в букмекерской конторе Фонбет.