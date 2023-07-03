«Интер» Майами — «Коламбус Крю». Прогноз на матч МЛС (05.07.2023)

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вчера, 14:02

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры отдают гостям, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.3. Рискнуть на триумф хозяев можно за 2.9, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.65.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.65, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.25.

Форма команд

«Интер» Майами на данный момент не оправдывает ожиданий болельщиков и идет на последнем месте в Восточной конференции. Команда набрала 16 очков и отстает от ближайшего соперника на три пункта. В предстоящей встрече хозяевам очень важно набрать баллы, но сделать это будет непросто, особенно учитывая разрыв между клубами в 18 очков. Два последних матча «Интер» Майами завершились ничьей с « ФК Остин» (1:1) и крупным поражением на выезде от «Филадельфия» Юнион (1:4).

«Коламбус Крю» не проигрывает уже несколько матчей подряд и закономерно идут в группе лидеров. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице с 34 баллами и уступает ближайшему сопернику три пункта. В поединке с последней командой Восточной конференции, гостям очень нужна победа, чтобы не отставать от первой тройки, а по возможности и сократить отрыв до минимума. В прошлой игре «Коламбус Крю» обыграл на своем поле «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:1), а ранее переиграл «Нэшвилл» (2:0).

Информация для ставок

«Интер» Маймами выиграл лишь два матча из десяти последних

Пять из шести последних матчей «Коламбус Крю» на выезде завершились исходом «обе забьют»

«Интер» Майами выиграл три из шести последних поединков с «Коламбус Крю»

Прогноз

«Коламбус» на данный момент выглядит увереннее своего соперника, и мы предполагаем, что клуб сможет добиться результата даже на выезде. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.