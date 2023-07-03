«Интер» Майами — «Коламбус Крю». Прогноз на матч МЛС (05.07.2023)

Ставки букмекеров
В этом матче букмекеры отдают гостям, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.3. Рискнуть на триумф хозяев можно за 2.9, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.65.
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завтра, 02:30
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.65, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.25.
Форма команд
«Интер» Майами на данный момент не оправдывает ожиданий болельщиков и идет на последнем месте в Восточной конференции. Команда набрала 16 очков и отстает от ближайшего соперника на три пункта. В предстоящей встрече хозяевам очень важно набрать баллы, но сделать это будет непросто, особенно учитывая разрыв между клубами в 18 очков. Два последних матча «Интер» Майами завершились ничьей с «ФК Остин» (1:1) и крупным поражением на выезде от «Филадельфия» Юнион (1:4).
«Коламбус Крю» не проигрывает уже несколько матчей подряд и закономерно идут в группе лидеров. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице с 34 баллами и уступает ближайшему сопернику три пункта. В поединке с последней командой Восточной конференции, гостям очень нужна победа, чтобы не отставать от первой тройки, а по возможности и сократить отрыв до минимума. В прошлой игре «Коламбус Крю» обыграл на своем поле «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:1), а ранее переиграл «Нэшвилл» (2:0).
Информация для ставок
- «Интер» Маймами выиграл лишь два матча из десяти последних
- Пять из шести последних матчей «Коламбус Крю» на выезде завершились исходом «обе забьют»
- «Интер» Майами выиграл три из шести последних поединков с «Коламбус Крю»
Прогноз
«Коламбус» на данный момент выглядит увереннее своего соперника, и мы предполагаем, что клуб сможет добиться результата даже на выезде. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.