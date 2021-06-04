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Испания — Португалия. Прогноз на товарищеский матч (04.06.2021)

сегодня, 00:34

Испания сыграет с Португалией в рамках товарищеского матча. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 2.38 3.40 3.10
Фонбет 2.40 3.35 3.25
Мелбет 2.43 3.40 3.22
1XBET 2.43 3.40 3.22
BetBoom 2.30 3.25 3.05

Ставки букмекеров

Сборная Испании — фаворит этого матча. Поставить на победу команды можно по коэффициенту 2.35. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.50 и на победу Португалии за 3.20.

Форма команд

Испания продолжает свой путь к чемпионату Европы. Команда хочет завоевать этот трофей, чтобы показать миру, что новое поколение уже готово покорять вершины. У Испании много талантливых футболистов, даже без Серхио Рамоса и многих других футболистов мадридского «Реала», в составе «красной фурии» есть кому выступать. Педри, Пау Торрес, Феран Торрес и многие другие молодые игроки рвутся в бой и готовы показать Португалии, что это та самая Испания, которая может обыграть всех. В последних матчах испанцы очень хороши.

Португалия в последних матчах играет неплохо, но футбол сборной нельзя назвать слишком результативным. В составе португальцев, как и у Испании, собралось много талантливых и молодых футболистов. Тринкау, Жоау Фелиш, Гонсалу Гедеш и многие другие готовы показать испанцам, что не только у них есть хорошая футбольная академия талантов. Фелиш в этом сезоне начал оправдывать свою сумму перехода в "Атлетико” и готов делать первые шаги в сборной. Возглавляет эту команду Криштиану Роналду, именно он является главным снайпером.

Информация для ставок

  • Португалия не проигрывает четыре матча подряд
  • Испания не проигрывает шесть матчей подряд
  • Португалия пропустила пять мячей в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют» — коэффициент 1.75. Также можно поставить на то, что первый гол в матче забьет Испания — 1.78.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч Венгрия — Кипр.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.50 1.51 1.78 2.01 1.42 2.80
Мелбет 1.84 2.12
1XBET 1.84 2.12
BetBoom 2.45 1.50 1.73 2.01 1.39 2.80
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