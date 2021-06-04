Испания — Португалия. Прогноз на товарищеский матч (04.06.2021)

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сегодня, 00:34

Испания сыграет с Португалией в рамках товарищеского матча. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Сборная Испании — фаворит этого матча. Поставить на победу команды можно по коэффициенту 2.35. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.50 и на победу Португалии за 3.20.

Форма команд

Испания продолжает свой путь к чемпионату Европы. Команда хочет завоевать этот трофей, чтобы показать миру, что новое поколение уже готово покорять вершины. У Испании много талантливых футболистов, даже без Серхио Рамоса и многих других футболистов мадридского «Реала», в составе «красной фурии» есть кому выступать. Педри, Пау Торрес, Феран Торрес и многие другие молодые игроки рвутся в бой и готовы показать Португалии, что это та самая Испания, которая может обыграть всех. В последних матчах испанцы очень хороши.

Португалия в последних матчах играет неплохо, но футбол сборной нельзя назвать слишком результативным. В составе португальцев, как и у Испании, собралось много талантливых и молодых футболистов. Тринкау, Жоау Фелиш, Гонсалу Гедеш и многие другие готовы показать испанцам, что не только у них есть хорошая футбольная академия талантов. Фелиш в этом сезоне начал оправдывать свою сумму перехода в "Атлетико” и готов делать первые шаги в сборной. Возглавляет эту команду Криштиану Роналду, именно он является главным снайпером.

Информация для ставок

Португалия не проигрывает четыре матча подряд

Испания не проигрывает шесть матчей подряд

Португалия пропустила пять мячей в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют» — коэффициент 1.75. Также можно поставить на то, что первый гол в матче забьет Испания — 1.78.

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