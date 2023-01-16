«Кадис» — «Эльче». Прогноз на матч чемпионата Испании (16.01.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры дают небольшое предпочтение хозяевам поля в этой игре. Сделать ставку на победу «Кадиса» можно по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Лига Ставок. Выбрать победителем «Эльче» возможно за 4.4, а ничейный результат котируется по коэффициенту 3.95.
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1 : 1
завершен
вчера, 23:00
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.25. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 1.65. Ставка на «обе забьют» составляет 2.05.
Форма команд
«Кадис» находится внизу турнирной таблицы, но лишь одно поражение в пяти последних встречах говорит о том, что команда пытается исправить ситуацию. Сейчас в активе клуба 15 очков, и чтобы покинуть зону вылета, ему достаточно отыграть у прямых конкурентов 2-3 балла. В прошлом туре «Кадис» обыграл на выезде «Валенсию» (1:0), а ранее на своем поле разошелся миром с «Альмерией» (1:1).
«Эльче» по всем параметрам остается худшей командой Ла Лиги и занимает последнее место с 4 набранными баллами. Отставание от нынешнего соперника составляет уже 11 очков, и даже победа особо не изменит положения гостей, которые уже понемногу готовятся к Сегунде, если только кардинально не изменят ситуацию во второй половине сезона. Два последних матча «Эльче» завершились поражениями от «Сельты» в чемпионате (0:1) и «Сеуты» в кубке Испании (0:1).
Информация для ставок
- «Кадис» проиграл лишь три матча из десяти последних во всех турнирах
- Четыре из пяти выездных матчей «Эльче» завершились исходом «обе забьют -нет»
- «Эльче» выиграл два из пяти последних матчей с «Кадисом» при одном поражении
Прогноз
«Эльче» настолько плох в этом сезоне, что победа хозяев практически не вызывает сомнений. Предлагаем поверить в «Кадис» и сделать ставку на его победу по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Лига Ставок.