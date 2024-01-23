«Кальяри» — «Торино». Прогноз на матч Серии А (26.01.2024)

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сегодня, 00:08

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Торино». Команда играет на чужом стадионе, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.2. Победа «Кальяри» оценивается по 3.55, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.15.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.4. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.58. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

«Кальяри» не показывает высоких результатов и находится очень близко к зоне вылета. Команда занимает 17 место и набрала 18 очков, что всего на один пункт больше, чем у ближайшего соперника. В поединке с «Торино» болельщики хозяев рассчитывают на набранные очки, даже несмотря на то, что фаворитом считают гостей. Два последних матча «Кальяри» завершились выездным поражением от «Фрозиноне» (1:3) и домашней победой над «Болоньей» (2:1).

«Торино» редко проигрывает, но часто играет вничью и это мешает клубу быть выше, чем он находится. Команда располагается на 10 месте с 28 очками и отставанием от ближайшего конкурента на три пункта. В случае победы у гостей будет шанс приблизиться к целой группе команд и зоне еврокубков. В прошлом туре «Торино» поделил очки на выезде с «Дженоа» (0:0), а ранее крупно обыграл на своем поле «Наполи» (3:0),

Информация для ставок

«Кальяри» проиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

Семь из десяти последних матчей «Торино» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Кальяри» выиграл два из пяти матчей «Торино» при одном поражении

Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Торино» считается фаворитом в этом противостоянии, но вряд ли сможет увезти победу в этот футбольный вечер. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.