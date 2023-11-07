«Карабах» — «Байер». Прогноз на матч Лиги Европы (09.11.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Байер». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.45. Победа «Карабаха» оценивается по 6.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.1.
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завтра, 20:45
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.72. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.13. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.
Форма команд
«Карабах» идет на втором месте в группе и набрал шесть очков, уступив только «Байеру» в Германии (1:5). Команда рассчитывает на своем поле побороться за очки с лидером и создать себе хорошее преимущество перед конкурентами в борьбе за второе место. Даже ничья в игре с лидером Бундеслиги будет расцениваться как успех. Два последних матча «Карабаха» завершились разгромом «Кяпаза» (7:1) и поражением на выезде от «Араза» (1:2).
«Байер» показывает максимальный результат в Лиге Европы и после трех туров смог набрать девять очков. Победа в этой встрече гарантирует команде выход в плей-офф, поэтому мотивировать лишний раз своих подопечных Хаби Алонсо не нужно. Кроме того, клуб из Леверкузена лидирует в Бундеслиге, где опережает «Баварию» на три пункта. В прошлом туре «Байер» выиграл сложный матч у «Хоффенхайма» (3:2), а ранее не оставил шансов в кубке Германии «Зандхаузену» (5:2).
Информация для ставок
- «Карабах» проиграл лишь два поединка из десяти последних во всех турнирах
- «Байер» выиграл десять матчей подряд во всех турнирах
- Девять последних матчей «Байера» на выезде завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Матч обещает быть очень интересным, а гости первых минут постараются завладеть инициативой. Предполагаем, что обе команды смогут отличиться в воротах соперника, поэтому предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок