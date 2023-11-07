«Карабах» — «Байер». Прогноз на матч Лиги Европы (09.11.2023)

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вчера, 20:25

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Байер». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.45. Победа «Карабаха» оценивается по 6.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.1.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.72. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.13. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Карабах» идет на втором месте в группе и набрал шесть очков, уступив только «Байеру» в Германии (1:5). Команда рассчитывает на своем поле побороться за очки с лидером и создать себе хорошее преимущество перед конкурентами в борьбе за второе место. Даже ничья в игре с лидером Бундеслиги будет расцениваться как успех. Два последних матча «Карабаха» завершились разгромом «Кяпаза» (7:1) и поражением на выезде от «Араза» (1:2).

«Байер» показывает максимальный результат в Лиге Европы и после трех туров смог набрать девять очков. Победа в этой встрече гарантирует команде выход в плей-офф, поэтому мотивировать лишний раз своих подопечных Хаби Алонсо не нужно. Кроме того, клуб из Леверкузена лидирует в Бундеслиге, где опережает «Баварию» на три пункта. В прошлом туре «Байер» выиграл сложный матч у «Хоффенхайма» (3:2), а ранее не оставил шансов в кубке Германии «Зандхаузену» (5:2).

Информация для ставок

«Карабах» проиграл лишь два поединка из десяти последних во всех турнирах

«Байер» выиграл десять матчей подряд во всех турнирах

Девять последних матчей «Байера» на выезде завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Матч обещает быть очень интересным, а гости первых минут постараются завладеть инициативой. Предполагаем, что обе команды смогут отличиться в воротах соперника, поэтому предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок