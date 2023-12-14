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«Карабах» — «Хэкен». Прогноз на матч Лиги Европы (14.12.2023)

вчера, 08:18
Карабах

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Карабаху». Коэффициент на их победу составит 1.33. Успех гостей оценивается по коэффициенту 9 в букмекерской конторе Лига Ставок. Шансы на ничью по котировкам букмекеров составили 5.2.

На результативный матч с исходом ТБ 3 можно поставить по коэффициенту 1.83. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.98. «Обе забьют» — 1.85, хотя бы одна команда не забьет – 1.95.

Форма команд

«Карабах» набрал семь очков за предыдущие туры и опережает главного конкурента показателю личных встреч. Таким образом, хозяевам достаточно на своем поле победить абсолютного аутсайдера группы, что обеспечит им второе место, невзирая на результат параллельного поединка. В прошлом туре чемпионата Азербайджана «Карабах» разгромил на выезде «Сумгаит» (6:1), а ранее одолел «Габалу» (3:0).

«Хэкен» не смог конкурировать с более сильными соперниками и пока еще не набрал ни единого балла. Учитывая мотивацию соперника, можно предположить, что гости с большой вероятностью так и завершат групповой турнир с нулем в графе «набранные очки». Два последних матча шведского клуба завершились поражениями от ХИК (3:4) и «Байера» (0:2).

Информация для ставок

  • «Карабах» не проигрывает уже пять поединков подряд во всех турнирах
  • «Хэкен» проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах
  • Матч первого круга между клубами завершился минимальной победой «Карабаха»

Прогноз

«Карабах» очень уверенно выглядит в домашних стенах, поэтому мы предполагаем, что фаворит этого противостояния сможет одержать уверенную победу. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9.

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