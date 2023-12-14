«Карабах» — «Хэкен». Прогноз на матч Лиги Европы (14.12.2023)

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вчера, 08:18

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Карабаху». Коэффициент на их победу составит 1.33. Успех гостей оценивается по коэффициенту 9 в букмекерской конторе Лига Ставок. Шансы на ничью по котировкам букмекеров составили 5.2.

На результативный матч с исходом ТБ 3 можно поставить по коэффициенту 1.83. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.98. «Обе забьют» — 1.85, хотя бы одна команда не забьет – 1.95.

Форма команд

«Карабах» набрал семь очков за предыдущие туры и опережает главного конкурента показателю личных встреч. Таким образом, хозяевам достаточно на своем поле победить абсолютного аутсайдера группы, что обеспечит им второе место, невзирая на результат параллельного поединка. В прошлом туре чемпионата Азербайджана «Карабах» разгромил на выезде «Сумгаит» (6:1), а ранее одолел «Габалу» (3:0).

«Хэкен» не смог конкурировать с более сильными соперниками и пока еще не набрал ни единого балла. Учитывая мотивацию соперника, можно предположить, что гости с большой вероятностью так и завершат групповой турнир с нулем в графе «набранные очки». Два последних матча шведского клуба завершились поражениями от ХИК (3:4) и «Байера» (0:2).

Информация для ставок

«Карабах» не проигрывает уже пять поединков подряд во всех турнирах

«Хэкен» проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

Матч первого круга между клубами завершился минимальной победой «Карабаха»

Прогноз

«Карабах» очень уверенно выглядит в домашних стенах, поэтому мы предполагаем, что фаворит этого противостояния сможет одержать уверенную победу. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9.