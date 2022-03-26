Казахстан — Молдавия. Прогноз на матч плей-аута Лиги наций (29.03.2022)

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вчера, 14:36

Ставки букмекеров

С фаворитом в данной встрече букмекеры не определились, линия БК Фонбет предлагает коэффициент 3.8 на победу гостей. Остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 2.8, а взять победу хозяев можно по коэффициенту 2.22.

Тотал больше 2 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 2.1. Низовой исход матча (ТМ 2) стоит 1.7. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.4.

Форма команд

Казахстан после победы в первом матче со счетом (2:1) казахи могут чувствовать себя более спокойно и в хорошем настроении готовиться к ответному поединку. Чуть ранее команда также провела товарищеский матч с Таджикистаном и одержала минимальную победу со счетом (1:0).

Молдавия в домашнем матче забила первой, но не смогла удержать необходимый для себя результат. Теперь придется выложиться на максимум во второй встрече, иначе в следующем розыгрыше Лиги наций коллектив будет понижен в классе. Молдаване давно не побеждали, а игры в январе с Южной Кореей и Угандой завершились поражениями (0:4) и (2:3).

Информация для ставок

Казахстан выиграл два из пяти последних поединков

Молдавия проиграла 10 матчей подряд

Три из четырех минувших очных встречи завершились результатом «обе забьют»

Молдавия пропускает минимум два гола в восьми играх кряду

Прогноз

Казахстан, имея преимущество по итогам первой игры, поэтому постарается взять мяч под свой контроль и отыграть надежно у своих ворот. Предлагаем надежный вариант со ставкой на победу Казахстана с форой (0) в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.6.