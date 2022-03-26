Казахстан — Молдавия. Прогноз на матч плей-аута Лиги наций (29.03.2022)

Ставки букмекеров
С фаворитом в данной встрече букмекеры не определились, линия БК Фонбет предлагает коэффициент 3.8 на победу гостей. Остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 2.8, а взять победу хозяев можно по коэффициенту 2.22.
Тотал больше 2 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 2.1. Низовой исход матча (ТМ 2) стоит 1.7. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.4.
Форма команд
Казахстан после победы в первом матче со счетом (2:1) казахи могут чувствовать себя более спокойно и в хорошем настроении готовиться к ответному поединку. Чуть ранее команда также провела товарищеский матч с Таджикистаном и одержала минимальную победу со счетом (1:0).
Молдавия в домашнем матче забила первой, но не смогла удержать необходимый для себя результат. Теперь придется выложиться на максимум во второй встрече, иначе в следующем розыгрыше Лиги наций коллектив будет понижен в классе. Молдаване давно не побеждали, а игры в январе с Южной Кореей и Угандой завершились поражениями (0:4) и (2:3).
Информация для ставок
- Казахстан выиграл два из пяти последних поединков
- Молдавия проиграла 10 матчей подряд
- Три из четырех минувших очных встречи завершились результатом «обе забьют»
- Молдавия пропускает минимум два гола в восьми играх кряду
Прогноз
Казахстан, имея преимущество по итогам первой игры, поэтому постарается взять мяч под свой контроль и отыграть надежно у своих ворот. Предлагаем надежный вариант со ставкой на победу Казахстана с форой (0) в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.6.