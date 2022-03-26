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Казахстан — Молдавия. Прогноз на матч плей-аута Лиги наций (29.03.2022)

вчера, 14:36
Казахстан - Молдавия

Ставки букмекеров

С фаворитом в данной встрече букмекеры не определились, линия БК Фонбет предлагает коэффициент 3.8 на победу гостей. Остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 2.8, а взять победу хозяев можно по коэффициенту 2.22.

Лига Наций 2020/2021
Казахстан
Молдавия
- : -
29 марта 2022, 17:00
вторник
2 - 1
Первый матч
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.312.903.74
Мелбет 2.22 2.80 3.80
1XBET 2.22 2.80 3.80
BetBoom 2.20 2.97 3.88

Тотал больше 2 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 2.1. Низовой исход матча (ТМ 2) стоит 1.7. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.4.

Форма команд

Казахстан после победы в первом матче со счетом (2:1) казахи могут чувствовать себя более спокойно и в хорошем настроении готовиться к ответному поединку. Чуть ранее команда также провела товарищеский матч с Таджикистаном и одержала минимальную победу со счетом (1:0).

Молдавия в домашнем матче забила первой, но не смогла удержать необходимый для себя результат. Теперь придется выложиться на максимум во второй встрече, иначе в следующем розыгрыше Лиги наций коллектив будет понижен в классе. Молдаване давно не побеждали, а игры в январе с Южной Кореей и Угандой завершились поражениями (0:4) и (2:3).

Информация для ставок

  • Казахстан выиграл два из пяти последних поединков
  • Молдавия проиграла 10 матчей подряд
  • Три из четырех минувших очных встречи завершились результатом «обе забьют»
  • Молдавия пропускает минимум два гола в восьми играх кряду

Прогноз

Казахстан, имея преимущество по итогам первой игры, поэтому постарается взять мяч под свой контроль и отыграть надежно у своих ворот. Предлагаем надежный вариант со ставкой на победу Казахстана с форой (0) в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.6.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.73 2.13 1.43 2.84
Мелбет 1.41 2.80
1XBET 1.41 2.80
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 17:42
Победа команды Казахстана в этом матче. Удачи
n6c9yqjyufcd
n6c9yqjyufcd
вчера в 17:11
Казахстан одержит победу.
pv6a7gauy57z
pv6a7gauy57z
вчера в 17:10
Казахстан выиграет матч.
shlomo
shlomo
вчера в 15:19
Для обеих сборных эти матчи очень важны, так как перспектива играть в более высоком дивизионе "лиге наций" наверняка очень соблазнительно выглядит. Молдаване мертвые совсем, и даже поставив им в соперники Сан-Марино, не факт что они победить смогут... Казахстан тоже тот еще аутсайдер, но у них на фоне молдавской сборной, все куда более перспективно выглядит. На своем поле Казахстан будет вообще огромным фаворитом. Я решил остановиться тут на варианте ставки: победа Казахстана .
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