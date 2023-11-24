«Клермон» — «Ланс». Прогноз на матч Лиги 1 (25.11.2023)

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вчера, 22:21

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Ланса» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2. На ничейный результат можно поставить по 3.55, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по 3.9.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.05. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.8. Ставка на «обе забьют» составляет 1.87.

Форма команд

«Клермон» в нынешнем сезоне переживает глубокий кризис и закономерно идет в зоне вылета. Команда набрала всего девять очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Хозяевам определенно будет очень непросто с «Лансом», который смог стабилизировать ситуацию и рвется догонять лидеров. В прошлом туре «Клермон» обыграл на своем поле «Лорьян» (1:0), а ранее поделил очки со «Страсбуром» (0:0).

«Ланс» после провального старта в чемпионате Франции до сих пор исправляет свои ошибки и уже вернулся на шестое место в турнирной таблице. В активе клуба 16 очков и отставание в четыре пункта до ближайшего соперника. Победа в этой игре не позволит коллективу подняться выше, но возможно даст сократить расстояние. В последнем туре Лиги 1 «Ланс» одолел на своем поле «Марсель» (1:0), а ранее в Лиге Чемпионов уступил ПСВ (0:1).

Информация для ставок

«Ланс» проиграл лишь один поединок из десяти последних во всех турнирах

Пять из шести последних матчей «Клермона» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Ланс» выиграл четыре последних матча с «Гертой»

Семь из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

На данном этапе сезона «Ланс» выглядит гораздо сильнее своего соперника и наверняка сможет набрать важные три очка и порадовать болельщиков. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.