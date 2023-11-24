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«Клермон» — «Ланс». Прогноз на матч Лиги 1 (25.11.2023)

вчера, 22:21
Клермон

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Ланса» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2. На ничейный результат можно поставить по 3.55, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по 3.9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.863.522.03
Лига Ставок 3.80 3.45 2.00
Pari 3.90 3.55 2.02

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.05. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.8. Ставка на «обе забьют» составляет 1.87.

Форма команд

«Клермон» в нынешнем сезоне переживает глубокий кризис и закономерно идет в зоне вылета. Команда набрала всего девять очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Хозяевам определенно будет очень непросто с «Лансом», который смог стабилизировать ситуацию и рвется догонять лидеров. В прошлом туре «Клермон» обыграл на своем поле «Лорьян» (1:0), а ранее поделил очки со «Страсбуром» (0:0).

«Ланс» после провального старта в чемпионате Франции до сих пор исправляет свои ошибки и уже вернулся на шестое место в турнирной таблице. В активе клуба 16 очков и отставание в четыре пункта до ближайшего соперника. Победа в этой игре не позволит коллективу подняться выше, но возможно даст сократить расстояние. В последнем туре Лиги 1 «Ланс» одолел на своем поле «Марсель» (1:0), а ранее в Лиге Чемпионов уступил ПСВ (0:1).

Информация для ставок

  • «Ланс» проиграл лишь один поединок из десяти последних во всех турнирах
  • Пять из шести последних матчей «Клермона» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Ланс» выиграл четыре последних матча с «Гертой»
  • Семь из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

На данном этапе сезона «Ланс» выглядит гораздо сильнее своего соперника и наверняка сможет набрать важные три очка и порадовать болельщиков. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.55 1.55 1.82 2.06 1.44 2.89
Лига Ставок 2.45 1.56 1.76 2.07 1.41 2.95
Pari 1.77 2.07
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