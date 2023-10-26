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«Клермон» — «Ницца». Прогноз на матч Лиги 1 (27.10.2023)

26 октября 2023, 22:12
Клермон

Ставки букмекеров

Фаворитом этого противостояния принято считать «Ниццу». Команда играет на выезде и сделать ставку на нее можно по коэффициенту 1.85, в то время как победа «Клермона» оценивается по 4.6. Ничейный результат можно выбрать в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.053.282.10
Лига Ставок 3.75 3.25 2.11
Pari 4.05 3.30 2.05

Также в линии букмекеры предлагают 2.13 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.73. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.

Форма команд

«Клермон» очень плохо начал нынешний сезон и закономерно занимает место внизу турнирной таблицы. В активе клуба только пять очков и он уже отстает от ближайшего соперника на три пункта. В поединке с одним из лидеров Лиги 1 хозяевам придется постараться, чтобы добыть важные очки. В двух последних матчах «Клермон» обыграл на выезде «Лион» (2:1), а ранее сыграл вничью с «ПСЖ» (0:0).

«Ницца» очень хорошо выступает в последних турах и идет среди лидеров Лиги 1. Команда на данный момент располагается на втором месте с набранными 19 баллами и всего один пункт уступает лидеру «Монако». В случае выездной победы над аутсайдером, гости как минимум сохранят свою позицию в таблице. В прошлом туре «Ницца» обыграла на своем поле «Марсель», а ранее с тем же счетом одолела «Мец» (1:0).

Информация для ставок

  • «Ницца» выиграла пять из шести последних поединков в чемпионате Франции
  • «Клермон» не может победить на своем поле уже пять матчей подряд
  • «Ницца» проиграла три последних матча «Клермону»

Прогноз

«Клермон» находится не в лучшей форме, и мы предполагаем, что в этой встрече победная серия над «Ниццей» оборвется. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.58 1.55 1.82 2.08 1.44 2.93
Лига Ставок 2.13 1.74 1.61 2.35
Pari 1.65 2.30
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