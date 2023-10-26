«Клермон» — «Ницца». Прогноз на матч Лиги 1 (27.10.2023)

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26 октября 2023, 22:12

Ставки букмекеров

Фаворитом этого противостояния принято считать «Ниццу». Команда играет на выезде и сделать ставку на нее можно по коэффициенту 1.85, в то время как победа «Клермона» оценивается по 4.6. Ничейный результат можно выбрать в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.6.

Также в линии букмекеры предлагают 2.13 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.73. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.

Форма команд

«Клермон» очень плохо начал нынешний сезон и закономерно занимает место внизу турнирной таблицы. В активе клуба только пять очков и он уже отстает от ближайшего соперника на три пункта. В поединке с одним из лидеров Лиги 1 хозяевам придется постараться, чтобы добыть важные очки. В двух последних матчах «Клермон» обыграл на выезде «Лион» (2:1), а ранее сыграл вничью с « ПСЖ » (0:0).

«Ницца» очень хорошо выступает в последних турах и идет среди лидеров Лиги 1. Команда на данный момент располагается на втором месте с набранными 19 баллами и всего один пункт уступает лидеру «Монако». В случае выездной победы над аутсайдером, гости как минимум сохранят свою позицию в таблице. В прошлом туре «Ницца» обыграла на своем поле «Марсель», а ранее с тем же счетом одолела «Мец» (1:0).

Информация для ставок

«Ницца» выиграла пять из шести последних поединков в чемпионате Франции

«Клермон» не может победить на своем поле уже пять матчей подряд

«Ницца» проиграла три последних матча «Клермону»

Прогноз

«Клермон» находится не в лучшей форме, и мы предполагаем, что в этой встрече победная серия над «Ниццей» оборвется. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.