«Комо» — «Читтаделла». Прогноз на матч Серии B (26.12.2022)

Ставки букмекеров
Минимальное преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Читтаделлы» будет стоить 3.35, а ничью можно поставить по 2.95. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.95.
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сегодня, 17:00
Вероятность низового матча составляет 1.63 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 2.25.
Форма команд
«Комо» смог выиграть лишь один поединок в пяти последних турах Серии В и не радует болельщиков большим количеством забитых мячей. На данный момент команда идет на 17 месте с 19 очками и только по дополнительным показателям опережает нынешнего соперника. В прошлом туре «Комо» обыграл «Тернану» (3:0), а ранее минимально уступил «Реджине» (0:1).
«Читтаделла» в нескольких последних матчей не может набрать очков и это опустило команду в зону вылета, а именно на 19 месте. В активе клуба на данный момент 19 очков, и чтобы исправить ситуацию, необходимо улучшить линию обороны, а также лучше реализовывать немногочисленные в последнее время моменты у ворот соперника. Два последних поединка «Читтаделлы» завершились поражениями от «Зюдтироль» (0:2) и «Беневенто» (0:1).
Информация для ставок
- «Комо» выиграл только три из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Читтаделла» проиграла пять из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Читтаделла» выиграла три из пяти последних матчей у «Комо»
Прогноз
Оба коллектива имеют большие проблемы в этом сезоне, поэтому каждый рассматривает этот матч как хорошую возможность улучшить свои позиции. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок. Предполагаем, что команда допустят много серьезных ошибок в этой игре.