«Комо» — «Читтаделла». Прогноз на матч Серии B (26.12.2022)

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вчера, 14:08

Ставки букмекеров

Минимальное преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Читтаделлы» будет стоить 3.35, а ничью можно поставить по 2.95. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.95.

Вероятность низового матча составляет 1.63 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 2.25.

Форма команд

«Комо» смог выиграть лишь один поединок в пяти последних турах Серии В и не радует болельщиков большим количеством забитых мячей. На данный момент команда идет на 17 месте с 19 очками и только по дополнительным показателям опережает нынешнего соперника. В прошлом туре «Комо» обыграл «Тернану» (3:0), а ранее минимально уступил «Реджине» (0:1).

«Читтаделла» в нескольких последних матчей не может набрать очков и это опустило команду в зону вылета, а именно на 19 месте. В активе клуба на данный момент 19 очков, и чтобы исправить ситуацию, необходимо улучшить линию обороны, а также лучше реализовывать немногочисленные в последнее время моменты у ворот соперника. Два последних поединка «Читтаделлы» завершились поражениями от «Зюдтироль» (0:2) и «Беневенто» (0:1).

Информация для ставок

«Комо» выиграл только три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Читтаделла» проиграла пять из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Читтаделла» выиграла три из пяти последних матчей у «Комо»

Прогноз

Оба коллектива имеют большие проблемы в этом сезоне, поэтому каждый рассматривает этот матч как хорошую возможность улучшить свои позиции. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок. Предполагаем, что команда допустят много серьезных ошибок в этой игре.