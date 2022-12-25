Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Комо» — «Читтаделла». Прогноз на матч Серии B (26.12.2022)

вчера, 14:08
Комо

Ставки букмекеров

Минимальное преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Читтаделлы» будет стоить 3.35, а ничью можно поставить по 2.95. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.95.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.492.973.46

Вероятность низового матча составляет 1.63 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 2.25.

Форма команд

«Комо» смог выиграть лишь один поединок в пяти последних турах Серии В и не радует болельщиков большим количеством забитых мячей. На данный момент команда идет на 17 месте с 19 очками и только по дополнительным показателям опережает нынешнего соперника. В прошлом туре «Комо» обыграл «Тернану» (3:0), а ранее минимально уступил «Реджине» (0:1).

«Читтаделла» в нескольких последних матчей не может набрать очков и это опустило команду в зону вылета, а именно на 19 месте. В активе клуба на данный момент 19 очков, и чтобы исправить ситуацию, необходимо улучшить линию обороны, а также лучше реализовывать немногочисленные в последнее время моменты у ворот соперника. Два последних поединка «Читтаделлы» завершились поражениями от «Зюдтироль» (0:2) и «Беневенто» (0:1).

Информация для ставок

  • «Комо» выиграл только три из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Читтаделла» проиграла пять из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Читтаделла» выиграла три из пяти последних матчей у «Комо»

Прогноз

Оба коллектива имеют большие проблемы в этом сезоне, поэтому каждый рассматривает этот матч как хорошую возможность улучшить свои позиции. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок. Предполагаем, что команда допустят много серьезных ошибок в этой игре.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.10 1.81 1.61 2.43
Все комментарии
Djebrael
Djebrael
вчера в 15:34
Думаю, что результативного матча от этих команд ожидать не стоит
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 