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«Кортрейк» — «Сент-Трюйден». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (05.02.2022)

вчера, 15:29

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Кортрейк». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.35. Победа «Сент-Трюйдена» оценивается по 2.95, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.413.412.98
Мелбет 2.34 3.44 3.03
1XBET 2.34 3.44 3.03

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.96. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Сент-Трюйден» является крепким середняком чемпионата Бельгии и не показывает стабильной игры, набрав в пяти последних турах семь очков. Коллектив занимает 11 место в турнирной таблице с набранными 28 очками и не может себя чувствовать в безопасности, ведь запас от зоны вылета составляет всего пять пунктов. В двух последних поединках чемпионата Бельгии «Сент-Трюйден» минимально проиграл «Шарлеруа» (0:1) и сыграл вничью с «Антверпеном» (1:1).

«Кортрейк» еще совсем недавно был в первой восьмерке турнирной таблицы, но неудачи в последних турах опустили команду вниз. Сейчас она занимает девятое место с 34 набранными очками, но уступает ближайшему конкуренту лишь по дополнительным показателям. В предстоящей игре с примерно равным оппонентом «Кортрейк» постарается использовать фактор домашнего стадионе и добыть важную победу. В прошлом туре «Кортрейк» проиграл на своем поле «Антверпену» (0:2), а ранее уступил «Брюгге» (0:1).

Информация для ставок

  • «Кортрейк» не может выиграть уже шесть матчей подряд во всех турнирах
  • «Сент-Трюйден» выиграл только три матча из десяти последних на выезде
  • Шесть последних матчей команд завершились исходом «обе забьют — нет»
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Кортрейк» обязан побеждать, чтобы как можно быстрее прервать свою серию без поражений, если хочет закончить сезон в первой восьмерке. Предполагаем, что хозяева сумеют добиться минимального превосходства. Сделать ставку на победу «Кортрейка» можно по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.56 1.53 1.82 2.03 1.43 2.86
Мелбет 1.84 1.98
1XBET 1.84 1.98
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