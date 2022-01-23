КПР — «Суонси». Прогноз на матч Чемпионшипа (25.01.2022)

1642946254

вчера, 16:57

25 января 2022 года состоится поединок « КПР — Суонси Сити». Этот матч пройдет в рамках 23-го тура Чемпионшипа в Англии. Игру примет стадион «Киан Принс-Фаундейшн» в столице Великобритании. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Англии.

Ставки букмекеров

Фаворит этого матча — КПР . Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.08. Ничейный исход оценивается в 3.50, а победа «Суонси» также в 3.50. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют — да, по коэффициенту 1.73.

Форма команд

КПР идет в нынешнем сезоне на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 47 баллов. У команды 14 побед, пять ничьих и семь поражений. Коллектив забил 40 голов и пропустил 31 мяч. В последних играх КПР выглядит очень хорошо и стабильно набирает очки — победы над «Ковентри Сити» 1:2, а также над «Вест Бромвичем» 1:0 и «Бирмингемом» 1:2.

«Суонси» идет в нынешнем сезоне на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 31 балл. У команды восемь побед, семь ничьих и девять поражений. Коллектив забил 28 голов и пропустил 32 мяча. В последних встречах «Суонси» выглядит не лучшим образом. У команды победа над «Престоном» со счетом 1:0, но также и ничья с «Хаддерсфилдом» 1:1 и поражение от «Ноттингем Форест» 1:4.

Информация для ставок

«Суонси» выиграл лишь один поединок из последних пяти во всех турнирах

КПР выиграл пять игр подряд во всех турнирах

выиграл пять игр подряд во всех турнирах У «Суонси Сити» четыре забитых мяча в трех последних поединках

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что тотал голов здесь будет больше трех по коэффициенту 2.65. Оба клуба хорошо играют в атаку и наверняка собираются продемонстрировать все свои навыки в забивании мячей. Фаворитом являются хозяева поля, которые успешно выступают в последних матчах.