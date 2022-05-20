«Краснодар» — «Ахмат». Прогноз на матч чемпионата России (21.05.2022)

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20 мая 2022, 10:36

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Краснодар». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.55. Победа «Ахмата» оценивается по 2.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.72. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.12. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Краснодар» в нынешнем сезоне постигло большое количество проблем, однако команда смогла доиграть чемпионат, в конце выпуская все больше своих собственных воспитанников. Коллектив перед заключительным туром РПЛ идет на четвертом месте с 49 очками и опережает ближайшего соперника на два балла. Чтобы оставить за собой занятую позицию, «быкам» достаточно не проиграть этот поединок. В прошлом туре «Краснодар» обыграл ЦСКА (1:0), а ранее сыграл вничью с тульским «Арсеналом» (1:1).

«Ахмат» неважно сыграл во второй половине сезона и проиграл много матчей, однако в последних турах РПЛ команда вновь выглядит достаточно неплохо. На данный момент клуб из Грозного занимает седьмое место с 41 баллом и выше него уже не сможет подняться, ведь отставание составляет четыре пункта. Два последних матча «Ахмата» завершились его победами над «Крыльями Советов» и «Нижним Новгородом» с одинаковым счетом (1:0).

Информация для ставок

«Ахмат» выиграл три последних матча в чемпионате России

«Краснодар» проиграл только три поединка из десяти за последнее время

Пять последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Ахмат» выиграл три из пяти поединков у «Краснодара» за последнее время

Прогноз

Оба коллектива показывают хорошие результаты в последних турах, поэтому победителя предсказать в этой паре довольно сложно. Исходя из статистики, предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют — нет» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.3