«Краснодар» — «Ростов». Прогноз на матч чемпионата России (30.04.2022)

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вчера, 11:49

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ростов». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.35. Победа «Краснодара» оценивается по 3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.92. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.88. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.78.

Форма команд

«Краснодар» после множества проблем, обрушившихся на клуб, смог добыть только одну победу в пяти последних матчах РПЛ и находится не в лучшем состоянии. Команда опустилась на шестое место с 39 очками и практически лишила себя шансов на еврокубки. В матче с набравшим ход «Ростовом», хозяева даже не выглядят фаворитами. В прошлом туре «Краснодар» проиграл «Зениту» (1:3), а ранее уступил и «Крыльям Советов» (0:2).

«Ростов» после возвращения на тренерский мостик Валерия Карпина, смог изменить свою игру и уже показал победную серию из нескольких матчей подряд. Это помогло клубу отдалиться от зоны вылета и подняться на восьмое место в турнирной таблице с набранными 34 баллами. Коллектив может спокойно доигрывать сезон и готовиться к новому, чтобы избежать повторения провального старта в этом футбольном году. Последние два матча «Ростова» завершились победами над «Спартаком» (3:2) и «Арсеналом» из Тулы (2:1).

Информация для ставок

«Ростов» выиграл четыре последних матча в чемпионате России, а «Краснодар» уступил в трех из них

Четыре последних встречи «Ростова» на выезде завершились исходом «обе забьют»

Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Три из пяти встреч коллективов закончились результативной ничьей

Прогноз

«Ростов» выглядит увереннее своего оппонента и имеет серию побед в чемпионате. Предполагаем, что гости смогут зацепиться за победу в этом противостоянии и набрать три очка. Сделать ставку на победу «Ростова» можно по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Фонбет.