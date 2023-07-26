«Краснодар» — «Спартак» Москва. Прогноз на матч кубка России (27.07.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Спартак». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.55. Победа «Краснодара» оценивается за 2.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.35. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.6. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.5.
Форма команд
«Краснодар» провел отличный матч в первом туре с «Динамо» Москва (3:1), реализовав большинство своих моментов и набрав три очка. Теперь команд ждет противостояние с еще одной популярной московской командой уже в рамках кубка России. Даже ничья на своем поле не станет большой проблемой для хозяев, но поражения лучше не допускать, чтобы не осложнять ситуацию в группе с первого тура. В последней товарищеской встрече «Краснодар» сыграл вничью с «Сочи» (2:2).
«Спартак» смог победить в первом туре РПЛ и теперь хочет продолжить свой путь в кубке России. «Красно-белые» обзавелись хорошим составом, где и на скамейке запасных есть кому усилить команду. В предстоящей встрече с «Краснодаром» гости постараются завладеть инициативой и выглядеть острее, чтобы реализовать некоторые из своих моментов. Два последних матча «Спартака» завершились победами над «Оренбургом» (3:2) и «Нефтчи» в товарищеской встрече (2:0).
Информация для ставок
- «Краснодар» не проигрывает уже 13 матчей подряд в основное время во всех турнирах
- «Спартак» проиграл пять из восьми последних выездных матчей во всех турнирах
- «Краснодар» выиграл два из пяти последних матчей со «Спартаком» при трех поражениях
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Команды много забивают в личных встречах между собой и в этот раз существует большая вероятность повторить такой исход. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.