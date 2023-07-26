«Краснодар» — «Спартак» Москва. Прогноз на матч кубка России (27.07.2023)

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сегодня, 10:44

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Спартак». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.55. Победа «Краснодара» оценивается за 2.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.35. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.6. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.5.

Форма команд

«Краснодар» провел отличный матч в первом туре с «Динамо» Москва (3:1), реализовав большинство своих моментов и набрав три очка. Теперь команд ждет противостояние с еще одной популярной московской командой уже в рамках кубка России. Даже ничья на своем поле не станет большой проблемой для хозяев, но поражения лучше не допускать, чтобы не осложнять ситуацию в группе с первого тура. В последней товарищеской встрече «Краснодар» сыграл вничью с «Сочи» (2:2).

«Спартак» смог победить в первом туре РПЛ и теперь хочет продолжить свой путь в кубке России. «Красно-белые» обзавелись хорошим составом, где и на скамейке запасных есть кому усилить команду. В предстоящей встрече с «Краснодаром» гости постараются завладеть инициативой и выглядеть острее, чтобы реализовать некоторые из своих моментов. Два последних матча «Спартака» завершились победами над «Оренбургом» (3:2) и «Нефтчи» в товарищеской встрече (2:0).

Информация для ставок

«Краснодар» не проигрывает уже 13 матчей подряд в основное время во всех турнирах

«Спартак» проиграл пять из восьми последних выездных матчей во всех турнирах

«Краснодар» выиграл два из пяти последних матчей со «Спартаком» при трех поражениях

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды много забивают в личных встречах между собой и в этот раз существует большая вероятность повторить такой исход. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.