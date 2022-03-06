«Краснодар» — «Урал». Прогноз на матч чемпионата России (07.03.2022)

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вчера, 12:09

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Краснодар». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.25. Победа «Урала» оценивается по 3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.93. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.78.

Форма команд

«Краснодар» не проигрывает несколько матчей подряд в чемпионате и ставит перед собой цель войти в первую тройку по итогам сезона. На данный момент коллектив занимает шестое место и набрал 29 очков, отставая от ближайшего соперника всего на один пункт. В предстоящем матче с «Уралом», будет много борьбы, ведь оппонент набрал хороший ход и редко проигрывает. В прошлом туре РПЛ «Краснодар» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» (0:0), а ранее обыграл на выезде «Сочи» (2:1).

«Урал» долгое время пребывал на последнем месте турнирной таблицы, но в последних турах команда добивалась результата и даже смогла покинуть зону вылета. На данный момент клуб из Екатеринбурга набрал 19 очков, что позволяет ему занимать 12 место в таблице. Тем не менее, результативность оставляет желать лучшего (12 мячей), что является худшим результатом в чемпионате. В прошлом туре «Урал» уступил на выезде «Нижнему Новгороду» (0:1), а ранее разгромил «Ростов» (4:1).

Информация для ставок

«Краснодар» проиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Урал» уступил в трех встречах

«Краснодар» забивал в девяти из десяти последних домашних встречах

«Урал» проиграл три из пяти последних матчей «Краснодару»

Четыре из пяти последних встречи между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Краснодар» выглядит увереннее своего оппонента и имеет серию без поражений в чемпионате. Предполагаем, что «быки» смогут добыть важные три очка и возможно даже продвинуться по турнирной таблице. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Фонбет.