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«Краснодар» — «Урал». Прогноз на матч чемпионата России (07.03.2022)

вчера, 12:09
Краснодар

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Краснодар». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.25. Победа «Урала» оценивается по 3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.013.573.91
Фонбет 1.98 3.60 3.80
Мелбет 2.09 3.72 3.72
1XBET 2.09 3.72 3.72
BetBoom 2.37 3.72 2.92

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.93. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.78.

Форма команд

«Краснодар» не проигрывает несколько матчей подряд в чемпионате и ставит перед собой цель войти в первую тройку по итогам сезона. На данный момент коллектив занимает шестое место и набрал 29 очков, отставая от ближайшего соперника всего на один пункт. В предстоящем матче с «Уралом», будет много борьбы, ведь оппонент набрал хороший ход и редко проигрывает. В прошлом туре РПЛ «Краснодар» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» (0:0), а ранее обыграл на выезде «Сочи» (2:1).

«Урал» долгое время пребывал на последнем месте турнирной таблицы, но в последних турах команда добивалась результата и даже смогла покинуть зону вылета. На данный момент клуб из Екатеринбурга набрал 19 очков, что позволяет ему занимать 12 место в таблице. Тем не менее, результативность оставляет желать лучшего (12 мячей), что является худшим результатом в чемпионате. В прошлом туре «Урал» уступил на выезде «Нижнему Новгороду» (0:1), а ранее разгромил «Ростов» (4:1).

Информация для ставок

  • «Краснодар» проиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Урал» уступил в трех встречах
  • «Краснодар» забивал в девяти из десяти последних домашних встречах
  • «Урал» проиграл три из пяти последних матчей «Краснодару»
  • Четыре из пяти последних встречи между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Краснодар» выглядит увереннее своего оппонента и имеет серию без поражений в чемпионате. Предполагаем, что «быки» смогут добыть важные три очка и возможно даже продвинуться по турнирной таблице. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.46 1.49 1.76 2.13
Фонбет 1.75 2.10
Мелбет 1.82 2.14
1XBET 1.82 2.14
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 17:54
В этом матче обе команды забьют. Удачи
izrafel
izrafel
вчера в 12:17
Краснодар вслед за Локо потерял своего иностранного наставника - немец Даниэль Фарке полностью со своим штабом покидают юг России. Естественно, вся работа на сборах, все игровые связи немца и схемы идут псу под хвост. "Быки" и так не славились надежной обороной, а тут перед Уралом попали в такое положение, что пиши-пропало. Усложняет ситуацию и тот факт, то первый после зимней паузы матч темно-зеленых был перенесен и команда сыта только одними тренировками, но не игровой практикой.... Екатеринбуржцы Шалимова не могли сдержать натиск НН на выезде и уступили 0-1, но надо понимать, что игру они заканчивали ввосьмером и совсем немного не сдержали оппонента, уступив 0-1. На кубок "шмели" не играют, так что за неделю физика команды должна улучшиться, да и положение в чемпионате такое (12ое место с плотным контактом по зоне вылета и переходных матчей), что отсиживаться в Краснодаре уральцам не с руки.... Так уж выходит, что наш футбол переживает нелегкие времена, которыми с точки зрения ставок постараемся воспользоваться. Естественно, уход Фарке перед возобновлением первенства ударит по команде, которая и так посредственно обороняется, а тут еще осталась без капитана и игровой практики на данный момент. У Урала есть неплохие шансы ситуацией воспользоваться, и уж гол то гостей с таким кэфом непременно надо брать, потому что выглядит он как хороший "валуй"....
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