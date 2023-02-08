«Кельн» — «Айнтрахт» Ф. Прогноз на матч Бундеслиги (12.02.2023)

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сегодня, 17:28

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.5. В случае победы «Кельна», зайдет коэффициент 2.65. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.6.

Также в линии букмекеры предлагают 1.7 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.13. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Кельн» проиграл только один матч в пяти последних турах Бундеслиги и старается держаться в середине турнирной таблицы. Сейчас команда имеет в активе 23 балла, что позволяет ей находится на 11 месте, а отставание от ближайшего соперника составляет всего одно очко. В прошлом туре «Кельн» сыграл в безголевую ничью с «РБ Лейпциг» (1:1), а ранее на выезде поделил очки с «Шальке-04» (0:0).

«Айнтрахт» Ф давно не проигрывает в чемпионате Германии и занимает высокое пятое место с набранными 35 баллами. Кроме того, команда совсем скоро играть в Лиге Чемпионов, поэтому тренерскому штабу следует правильно распределить нагрузку на игроков. Два последних матча команды из Франкфурта завершились победой над «Дармштадтом» в кубке Германии (4:2) и крупным успехом на своем поле с «Гертой» (3:0).

Информация для ставок

«Кельн» не проигрывает уже восемь матчей подряд во всех турнирах

Пять из десяти выездных матчей «Айнтрахта» Ф в основное время завершились ничьими

Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Три из пяти личных встреч команд закончились ничейным результатом

Прогноз

Оба коллектив редко проигрывают, поэтому предполагаем, что матч будет интересным и напряженным. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.6.