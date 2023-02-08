«Кельн» — «Айнтрахт» Ф. Прогноз на матч Бундеслиги (12.02.2023)

Ставки букмекеров
Минимальными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.5. В случае победы «Кельна», зайдет коэффициент 2.65. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.6.
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12 февраля 2023, 19:30
воскресенье
Также в линии букмекеры предлагают 1.7 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.13. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.63.
Форма команд
«Кельн» проиграл только один матч в пяти последних турах Бундеслиги и старается держаться в середине турнирной таблицы. Сейчас команда имеет в активе 23 балла, что позволяет ей находится на 11 месте, а отставание от ближайшего соперника составляет всего одно очко. В прошлом туре «Кельн» сыграл в безголевую ничью с «РБ Лейпциг» (1:1), а ранее на выезде поделил очки с «Шальке-04» (0:0).
«Айнтрахт» Ф давно не проигрывает в чемпионате Германии и занимает высокое пятое место с набранными 35 баллами. Кроме того, команда совсем скоро играть в Лиге Чемпионов, поэтому тренерскому штабу следует правильно распределить нагрузку на игроков. Два последних матча команды из Франкфурта завершились победой над «Дармштадтом» в кубке Германии (4:2) и крупным успехом на своем поле с «Гертой» (3:0).
Информация для ставок
- «Кельн» не проигрывает уже восемь матчей подряд во всех турнирах
- Пять из десяти выездных матчей «Айнтрахта» Ф в основное время завершились ничьими
- Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- Три из пяти личных встреч команд закончились ничейным результатом
Прогноз
Оба коллектив редко проигрывают, поэтому предполагаем, что матч будет интересным и напряженным. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.6.