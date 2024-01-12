«Кельн» — «Хайденхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (13.01.2024)

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вчера, 09:43

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05. В случае победы «Герты», зайдет коэффициент 3.55. Ничью можно выбрать по 3.75.

Также в линии букмекеры предлагают 1.73 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.15. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Кельн» проводит очень слабый сезон и закономерно находится в зоне вылета, а именно на 17 месте. Коллектив набрал 10 очков и отстает от спасительной 15 позиции на три пункта. Клуб не может выиграть несколько матчей подряд, поэтому победа на своем стадионе над новичком Бундеслиги очень нужна коллективу. Два последних матча «Кельна» завершились ничьей с «Эссеном» (4:4) и поражением с «Унион» (0:2).

«Хайденхайм» ближе к середине дистанции смог адаптироваться к чемпионату и начал исправлять ситуацию. На данный момент клуб вышел уже на девятое место, что можно считать неплохим результатом. В предстоящей игре хозяева будут очень мотивированы на победу, поэтому «Хайденхайму» придется играть очень аккуратно в обороне. В прошлой игре команда в товарищеской встрече обыграла «Падерборн» (2:0), а ранее одолела «Фрайбур» (3:2).

Информация для ставок

«Хайденхайм» выиграл четыре последних матча подряд во всех турнирах

«Кельн» выиграл лишь две встречи из десяти последних

Два последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды будут начинать осторожно и предстоящий матч является именно тем случаем, когда существует большая вероятность низового поединка. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.