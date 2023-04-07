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«Лацио» — «Ювентус». Прогноз на матч Серии А (08.04.2023)

вчера, 13:20
Лацио (Рим)

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам в этом противостоянии. На победу «Лацио» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.75. Ничейный результат котируется по 2.95, а победа «Ювентуса» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.85.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.772.993.01
Pari 2.75 2.95 2.95

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2 по коэффициенту 1.9. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2 по 1.95. Ставка на «обе забьют» составляет 2.25.

Форма команд

«Лацио» добивается хороших результатов в Серии А в последних матчах и является одним из претендентов на второе место по итогам сезона. Сейчас коллектив из Рима с 55 баллами на четыре пункта опережает «Милан» и не собирается делать уступки конкурентам. Матч с «Ювентусом» очень принципиальный и сложной, однако в случае победы, подопечные Сарри еще больше заявят о себе, как о второй силе в Италии. В прошлом туре «Лацио» оказался сильнее «Монцы» на выезде (2:0), а ранее победил «Рому» (1:0).

«Ювентус» после не самых удачных осенних выступлений смог перезагрузиться и сейчас показывает хорошие результаты в Лиге Европы и Серии А. В чемпионате туринский клуб занимает седьмое место с 40 баллами и на четыре пункта отстает от «Аталанты». В поединке с «Лацио» гостям будет непросто, но победа приблизит команду к зоне еврокубков. Две последние встречи «Ювентуса» завершились ничьей с «Интером» в рамках кубка Италии (1:1) и победой над «Вероной» в чемпионате (1:0).

Информация для ставок

  • «Ювентус» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Лацио»
  • Семь из десяти последних матчей «Лацио» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Ювентус» забивал в девяти из десяти последних поединках ан выезде

Прогноз

Предполагаем, что матч будет очень интересным с большим количеством моментов у ворот обеих команд. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.92 1.97 1.53 2.64 1.24 4.31
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 19:18
В этом матче скорее всего что обе команды забьют и тотал больше 2,5 команды смогут преодолеть в этой игре. Удачи
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 14:13
Думаю. что "бьянконери" здесь не проиграют. На кубок Аллегри использовал довольно смешанные сочетания, так что в плане свежести гости будут хороши. также, мотивация Ювентуса куда выше, чем у Лацио, который создал себе определенный запас в отношении ЛЧ за счет успехов в последних играх. Взломать оборону гостей хозяевам будет непросто, исторически это не самый удобный оппонент, которому в этом сезоне подопечные Сарри дважды уже проигрывали (0-1 на кубок, и 0-3 в первом круге на Алльянц Стэдиуме). Да и вообще с 2020 года Юве не проигрывает сопернику в 7-ми матчах подряд, а учитывая форму и мотивацию гостей есть все шансы , что данная серия продлится.
Гость
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