«Лацио» — «Ювентус». Прогноз на матч Серии А (08.04.2023)

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вчера, 13:20

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам в этом противостоянии. На победу «Лацио» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.75. Ничейный результат котируется по 2.95, а победа «Ювентуса» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.85.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2 по коэффициенту 1.9. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2 по 1.95. Ставка на «обе забьют» составляет 2.25.

Форма команд

«Лацио» добивается хороших результатов в Серии А в последних матчах и является одним из претендентов на второе место по итогам сезона. Сейчас коллектив из Рима с 55 баллами на четыре пункта опережает «Милан» и не собирается делать уступки конкурентам. Матч с «Ювентусом» очень принципиальный и сложной, однако в случае победы, подопечные Сарри еще больше заявят о себе, как о второй силе в Италии. В прошлом туре «Лацио» оказался сильнее «Монцы» на выезде (2:0), а ранее победил «Рому» (1:0).

«Ювентус» после не самых удачных осенних выступлений смог перезагрузиться и сейчас показывает хорошие результаты в Лиге Европы и Серии А. В чемпионате туринский клуб занимает седьмое место с 40 баллами и на четыре пункта отстает от «Аталанты». В поединке с «Лацио» гостям будет непросто, но победа приблизит команду к зоне еврокубков. Две последние встречи «Ювентуса» завершились ничьей с «Интером» в рамках кубка Италии (1:1) и победой над «Вероной» в чемпионате (1:0).

Информация для ставок

«Ювентус» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Лацио»

Семь из десяти последних матчей «Лацио» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Ювентус» забивал в девяти из десяти последних поединках ан выезде

Прогноз

Предполагаем, что матч будет очень интересным с большим количеством моментов у ворот обеих команд. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.