«Ланс» — «Страсбур». Прогноз на матч Лиги 1 (10.02.2024)

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вчера, 14:06

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Ланса» составляет 1.65. Поставить на «Страсбур» можно по 5.7, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.97. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

«Ланс» после серии поражений смог набрать в двух последних турах шесть очков и вернуться в зону еврокубков. Коллектив занимает шестое место с 32 баллами и отстает от ближайшего соперника на три пункта. В предстоящей встрече со «Страсбуром» от хозяев будут ждать победы, которая поможет приблизиться к конкурентам и побороться за место в Лиге Чемпионов. Два последних матча «Ланса» завершились победами над «Нантом» (1:0) и «Тулузой» (2:0).

«Страсбур» почти не проигрывает в последних матчах и является середняком Лиги 1. Команда заслуженно занимает 10 место с 25 баллами и вряд ли может рассчитывать на места в еврокубках. Тем не менее, гостям вполне по силам отобрать очки у «Ланса», игру которого стабильной назвать никак нельзя. В прошлом туре «Страсбур» уступил на своем поле « ПСЖ » (1:2), а в кубке Франции оказался сильнее «Гавра» (3:1).

Информация для ставок

«Ланс» выиграл пять из десяти последних поединков во всех турнирах

«Страсбур» проиграл только одну встречу из десяти последних

Команды обменялись двумя победами в пяти последних поединках при одной ничьей

Прогноз

«Ланс» является фаворитом в этой встрече, но ставить на него слишком рискованно. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.