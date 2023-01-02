«Лидс» — «Вест Хэм». Прогноз на матч АПЛ (04.01.2023)

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вчера, 23:27

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры минимальным фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Лидса» составляет 2.55. Поставить на «Вест Хэм» можно по 2.7, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Лидс» старается цеплять за очки в каждом туре, чтобы не опуститься в зону вылета, из которой очень сложно выбраться в конце сезона. Сейчас коллектив занимает 14 место в АПЛ и имеет в своем активе 16 баллов, отставая от ближайшего соперника всего на один пункт. Два последних поединка «Лидса» в чемпионате Англии завершились ничьей с «Ньюкасл Юнайтед» (0:0) и домашним поражением от «Манчестер Сити» (1:3).

«Вест Хэм» является одной из худших команд АПЛ , если брать статистику пяти последних туров, так как не смог набрать ни одного очка. Сейчас «молотобойцы» находятся в одном шаге от зоны вылета, а именно на 17 месте с 14 пунктами и опережает конкурента ниже только по разнице забитых и пропущенных мячей. В прошлом туре «Вест Хэм» проиграл на своем поле «Брентфорду» (0:2), а ранее уступил на выезде «Арсеналу» (1:3).

Информация для ставок

«Вест Хэм» не может набрать очки в АПЛ уже пять матчей подряд

уже пять матчей подряд Пять из шести последних матчей «Лидса» завершились исходом «обе забьют»

«Вест Хэм» выиграл четыре поединка из пяти последних с «Лидсом»

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды часто забивают друг другу в личных встречах, и мы предполагаем, что в этот раз также будут забитые мячи. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65.