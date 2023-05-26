«Лилль» — «Нант». Прогноз на матч Лиги 1 (27.05.2023)

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вчера, 08:07

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Лилля» составляет 1.45. Поставить на «Нант» можно по 6.9, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.7.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.67. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.82.

Форма команд

«Лилль» борется за место в еврокубках и на данный момент все зависит именно от подопечных Фонскеи. Команда занимает пятое место с 63 баллами в активе и уступает всего два балла, а предстоящий матч с «Нантом» является хорошей возможностью набрать очки и замахнуться даже на Лигу Европы. Два последних матчей «Лилля» завершились домашней победой над «Марселем» (2:1) и ничьей с «Монако» (0:0).

«Нант» находится в шаге от вылета из Лиги 1, что станет настоящим кошмаром и трагедией для многочисленных поклонников клуба. Команда набрала 33 очка и идет на 17 месте, отставая на один балл от ближайшего соперника. Гости будут стараться с первых минут играть предельно аккуратно и реализовать свои моменты, чтобы сохранить прописку в элитном дивизионе. В прошлом туре «Нант» на своем поле проиграл «Монпелье» (0:3), а ранее разошелся миром с «Тулузой» (0:0).

Информация для ставок

«Нант» одержал всего одну победу в десяти последних поединках

«Лилль» выиграл восемь из десяти последних матчей на своем поле

«Нант» проиграл три из пяти последних матчей «Лиллю» при двух ничьих

Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Нант» будет очень плотно и внимательно играть в обороне, надеясь на редкие контратаки. В такой ситуации предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.