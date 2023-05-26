«Лилль» — «Нант». Прогноз на матч Лиги 1 (27.05.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Лилля» составляет 1.45. Поставить на «Нант» можно по 6.9, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.7.
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сегодня, 22:00
Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.67. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.82.
Форма команд
«Лилль» борется за место в еврокубках и на данный момент все зависит именно от подопечных Фонскеи. Команда занимает пятое место с 63 баллами в активе и уступает всего два балла, а предстоящий матч с «Нантом» является хорошей возможностью набрать очки и замахнуться даже на Лигу Европы. Два последних матчей «Лилля» завершились домашней победой над «Марселем» (2:1) и ничьей с «Монако» (0:0).
«Нант» находится в шаге от вылета из Лиги 1, что станет настоящим кошмаром и трагедией для многочисленных поклонников клуба. Команда набрала 33 очка и идет на 17 месте, отставая на один балл от ближайшего соперника. Гости будут стараться с первых минут играть предельно аккуратно и реализовать свои моменты, чтобы сохранить прописку в элитном дивизионе. В прошлом туре «Нант» на своем поле проиграл «Монпелье» (0:3), а ранее разошелся миром с «Тулузой» (0:0).
Информация для ставок
- «Нант» одержал всего одну победу в десяти последних поединках
- «Лилль» выиграл восемь из десяти последних матчей на своем поле
- «Нант» проиграл три из пяти последних матчей «Лиллю» при двух ничьих
- Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
«Нант» будет очень плотно и внимательно играть в обороне, надеясь на редкие контратаки. В такой ситуации предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.