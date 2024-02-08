«Ливерпуль» — «Бернли». Прогноз на матч АПЛ (10.02.2024)

1707383299

вчера, 12:08

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.16. Победа «Бернли» оценивается по коэффициенту 15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.82. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.98. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

«Ливерпуль» пока остается лидером АПЛ и имеет в своем активе 51 балл. Тем не менее, «красные» опережают «Манчестер Сити» на два пункта, но сыграл на одну игру больше, поэтому в перспективе «горожане» могут вырваться вперед. Подопечным Клоппа нельзя терять очки с аутсайдером, ведь вся борьба за золото АПЛ еще впереди. Два последних матча «Ливерпуля» завершились выездным поражением от «Арсенала» (1:3) и разгромом «Челси» на своем стадионе (4:1).

«Бернли» практически не выигрывает в последних матчах и заслуженно идет на предпоследнем месте. Команда набрала только 13 очков и уже отстает от ближайшего соперника на шесть пунктов. В матче с «Ливерпулем» на выезде шансов у клуба откровенно мало, поэтому болельщикам стоит надеяться на чудо. В прошлом туре «Бернли» сыграл вничью с «Фулхэмом» (2:2), а ранее уступил «Манчестер Сити» на выезде (1:3).

Информация для ставок

«Ливерпуль» проиграл один из десяти последних поединков

Четыре из пяти последних матчей «Бернли» завершились исходом «обе забьют»

«Ливерпуль» выиграл четыре последних поединка у «Бернли»

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Ливерпуль» является большим фаворитом и сможет без проблем разобраться с аутсайдером. Предлагаем сделать ставку на победу «красных» с форой (-2.5) по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.