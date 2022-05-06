«Локомотив» — «Рубин». Прогноз на матч чемпионата России. (08.05.2022)

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вчера, 16:12

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «железнодорожники». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.9. Победа «Рубина» оценивается по 3.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.82. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.98. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.79.

Форма команд

«Рубин» полностью провалил нынешний сезон и команде до сих пор угрожает понижение в классе. Клуб из Казани на данный момент занимает только 13 место с 29 очками, и чтобы спастись от вылета, ему необходимо набирать максимум очков и надеяться на ошибки конкурентов. Матч с «Локомотивом» станет одним из решающих, поэтому футболистам стоит цепляться даже за самые минимальные шансы. Два последних матча «Рубина» завершились разгромом от «Сочи» (0:6) и минимальной победой над тульским «Арсеналом» (1:0).

«Локомотив» выиграл всего один поединок из пяти последних в чемпионате России и сместился уже на шестое место в турнирной таблице. Клуб имеет в своем активе 41 балл и от пятого места его отделяет четыре пункта. У команды примерно одинаковая разница мячей в РПЛ (38:36) и каждый хочет закончить сезон на мажорной ноте, а для этого нужно побеждать. В прошлом туре «Локомотив» проиграл «Краснодару» (0:1), а ранее уступил «Зениту» (1:3).

Информация для ставок

«Локомотив» одержал только четыре победы в десяти последних матчах во всех турнирах

«Рубин» проиграл семь из десяти последних поединков

«Локомотив» не проигрывает клубу из Казани уже 12 матчей подряд

Пять из семи матчей между клубами в Москве завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Локомотив», несмотря на небольшой спад, выглядит увереннее нынешнего «Рубина». Предполагаем, что «Рубин» не сможет набрать очки в этом противостоянии. Сделать ставку на «Локомотив» можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Фонбет.