«Локомотив» — «Урал». Прогноз на матч чемпионата России. (01.10.2022)

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вчера, 11:09

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «железнодорожники». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.85. Победа «Урала» оценивается по 4.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Локомотив» немного смог поправить положение в кубке России, одержав победы в последних матчах, однако в РПЛ у «железнодорожников» большие неприятности. На данный момент команда занимает 12 место с девятью набранными баллами и находится в шаге от зоны вылета. В прошлом матче кубка России «Локомотив» разгромил «Химки» (5:0), а ранее уступил «Спартаку» в чемпионате (0:1).

«Урал» является одной из худших команд чемпионата России на данный момент и занимает предпоследнее место с четырьмя баллами в турнирной таблице. Отставание от ближайшего соперника составляет уже четыре балла, что заставляет задуматься о дальнейшей игре коллектива. В двух последних матчах «Урал» обыграл «Торпедо» в кубке (1:0) и проиграл в РПЛ «Ахмату» (1:2).

Информация для ставок

В шести последних матчей «Урала» не было забито больше 3 мячей за игру

«Локомотив» проиграл только одну встречу из десяти последних на своем поле

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Локомотив» выиграл только три матча из шести последних с «Уралом»

Прогноз

«Локомотив» обязан побеждать аутсайдера на своем поле или рискует сам очутиться в зоне вылета. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.