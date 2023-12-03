«Локомотив» — «Зенит». Прогноз на матч чемпионата России (03.12.2023)

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сегодня, 12:45

Ставки букмекеров

Фаворитом в этом матче считается «Зенит», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.97. Выбрать успех «железнодорожников» можно по 3.9, а поставить в линии на ничью предлагают за 3.85.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Локомотив» идет в середине турнирной таблицы и показывает средние результаты, но это не устраивает болельщиков и руководство, которые хотят видеть команду значительно выше. На данный момент «железнодорожники» занимают восьмую позицию с 25 баллами и уступает сразу двум соперникам по дополнительным показателям. Два последних матча «Локомотива» завершились ничьей с «Балтикой» (2:2) и «Крыльями Советов» (3:3).

«Зенит» спустя долгое время смог выбиться в лидеры РПЛ и теперь команде очень важно закрепиться на первом месте. Команда набрала 33 очка и всего на один пункт обходит «Краснодар», поэтому терять очки в ближайших турах для питерцев очень нежелательно. В последнем туре «Зенит» проиграл московскому «Динамо» в кубке России (0:1), а ранее крупно обыграл «Сочи» (3:0).

Информация для ставок

«Зенит» проиграл четыре выездных поединка из десяти последних

«Локомотив» проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Локомотив» проиграл три из пяти последних встреч с «Зенитом»

Прогноз

«Зенит» находится в хорошем настроении и наверняка попробует нанести поражение принципиальному сопернику на его поле. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 1.97 в букмекерской конторе Лига Ставок.