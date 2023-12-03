«Локомотив» — «Зенит». Прогноз на матч чемпионата России (03.12.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в этом матче считается «Зенит», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.97. Выбрать успех «железнодорожников» можно по 3.9, а поставить в линии на ничью предлагают за 3.85.
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сегодня, 16:30
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.1.
Форма команд
«Локомотив» идет в середине турнирной таблицы и показывает средние результаты, но это не устраивает болельщиков и руководство, которые хотят видеть команду значительно выше. На данный момент «железнодорожники» занимают восьмую позицию с 25 баллами и уступает сразу двум соперникам по дополнительным показателям. Два последних матча «Локомотива» завершились ничьей с «Балтикой» (2:2) и «Крыльями Советов» (3:3).
«Зенит» спустя долгое время смог выбиться в лидеры РПЛ и теперь команде очень важно закрепиться на первом месте. Команда набрала 33 очка и всего на один пункт обходит «Краснодар», поэтому терять очки в ближайших турах для питерцев очень нежелательно. В последнем туре «Зенит» проиграл московскому «Динамо» в кубке России (0:1), а ранее крупно обыграл «Сочи» (3:0).
Информация для ставок
- «Зенит» проиграл четыре выездных поединка из десяти последних
- «Локомотив» проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Локомотив» проиграл три из пяти последних встреч с «Зенитом»
Прогноз
«Зенит» находится в хорошем настроении и наверняка попробует нанести поражение принципиальному сопернику на его поле. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 1.97 в букмекерской конторе Лига Ставок.