«Маккаби» Тель-Авив — «Ницца». Прогноз на матч Лиги Конференций (18.08.2022)

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сегодня, 13:43

Ставки букмекеров

Большое преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.4. В случае победы «Маккаби», зайдет коэффициент 3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.3.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.07 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.75. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Маккаби» Тель-Авив находится в шаге от группового турнира Лиги Конференций, в которую клуб очень хочет попасть. Однако, у израильского клуба очень серьезный соперник, о чем говорит тот факт, что букмекеры не считают хозяев фаворитами в первом матче. Чемпионат Израиля еще не стартовал, поэтому последними поединками «Маккаби» стало противостояние в предыдущем раунде с «Арисом» (2:0, 1:2).

«Ницца» долгое время претендовала на зону Лиги Чемпионов в Лиге 1, но в итоге была вынуждена ограничиться Лигой Конференций. Тем не менее, такой турнир является хорошим шансом для коллектива проявить себя в Европы, но для этого необходимо преодолеть последний раунд квалификации. В двух стартовых турах Лиги 1 «Ницца» разошлась миром с «Тулузой» и «Страсбуром» с одинаковым счетом (1:1).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Маккаби» Тель-Авив завершились исходом «обе забьют — нет»

Пять последних поединков «Ниццы» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Израильский клуб выиграл только четыре поединка на своем поле из десяти последних

Прогноз

«Ницца» обязана проходить в группу Лиги Конференций и коллектив понимает всю важность первой встречи. Поэтому мы предполагаем, что футболисты будут крайне мотивированы добыть победу на выезде, сделать ставку на которую можно по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.