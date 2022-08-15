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«Маккаби» Тель-Авив — «Ницца». Прогноз на матч Лиги Конференций (18.08.2022)

сегодня, 13:43
Ницца

Ставки букмекеров

Большое преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.4. В случае победы «Маккаби», зайдет коэффициент 3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.023.292.38
Лига Ставок 2.95 3.25 2.40
Мелбет 2.84 3.26 2.40
1XBET 2.84 3.26 2.40

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.07 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.75. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Маккаби» Тель-Авив находится в шаге от группового турнира Лиги Конференций, в которую клуб очень хочет попасть. Однако, у израильского клуба очень серьезный соперник, о чем говорит тот факт, что букмекеры не считают хозяев фаворитами в первом матче. Чемпионат Израиля еще не стартовал, поэтому последними поединками «Маккаби» стало противостояние в предыдущем раунде с «Арисом» (2:0, 1:2).

«Ницца» долгое время претендовала на зону Лиги Чемпионов в Лиге 1, но в итоге была вынуждена ограничиться Лигой Конференций. Тем не менее, такой турнир является хорошим шансом для коллектива проявить себя в Европы, но для этого необходимо преодолеть последний раунд квалификации. В двух стартовых турах Лиги 1 «Ницца» разошлась миром с «Тулузой» и «Страсбуром» с одинаковым счетом (1:1).

Информация для ставок

  • Пять из шести последних матчей «Маккаби» Тель-Авив завершились исходом «обе забьют — нет»
  • Пять последних поединков «Ниццы» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Израильский клуб выиграл только четыре поединка на своем поле из десяти последних

Прогноз

«Ницца» обязана проходить в группу Лиги Конференций и коллектив понимает всю важность первой встречи. Поэтому мы предполагаем, что футболисты будут крайне мотивированы добыть победу на выезде, сделать ставку на которую можно по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.45 1.54 1.76 2.04
Лига Ставок 2.35 1.55 1.71 2.06 1.37 2.90
Мелбет 1.76 2.06
1XBET 1.76 2.06
Все комментарии
David Young
David Young ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 14:31
Думаю что французский клуб выйдет в групповой этап.
shlomo
shlomo
сегодня в 14:25
Сложно будет Ницце в Играиле
Гость
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