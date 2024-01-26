«Мальорка» — «Бетис». Прогноз на матч чемпионата Испании (27.01.2024)

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вчера, 12:34

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Мальорке», а коэффициент на их победу составляет 2.4. Успех «Бетиса» оценивается по коэффициенту 3.3 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.15.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.45. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.55. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.08.

Форма команд

«Мальорка» занимает место в нижней части турнирной таблицы, но имеет целую серию поединков без поражений. На данный момент в активе клуба 20 очков, что на 11 пунктов меньше, чем у нынешнего соперника. Тем не менее, букмекеры отдают предпочтение хозяевам, учитывая нынешнюю форму клуба из Севильи. Два последних матча «Мальорки» завершились сенсационной победой над «Жироной» в кубке Испании (3:2) и ничьей с «Вильярреалом» (1:1).

«Бетис» выиграл только один матч из пяти последних и это говорит, что в клубе не все в порядке. Над М. Пеллегрини сгущаются тучи и вполне возможно, что он может покинуть пост главного тренера спустя много лет. Сейчас команда идет на девятом месте с 31 очком и побороться за еврокубки будет не так просто. В прошлом туре Ла Лиги «Бетис» проиграл «Барселоне» (2:4), а ранее минимально обыграл «Гранаду» (1:0).

Информация для ставок

«Мальорка» проиграла только один матч из десяти последних во всех турнирах

«Бетис» забивал на выезде только в шести поединках из десяти

«Бетис» выиграл у «Мальорки» четыре последние встречи

Четыре из шести матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет примерно равным, а обе команды сумеют отличиться забитыми мячами. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 2.08 в букмекерской конторе Лига Ставок.