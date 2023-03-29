«Мальорка» – «Осасуна». Прогноз на матч чемпионата Испании (31.03.2023)

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сегодня, 10:22

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.25. В случае победы «Вальядолида», зайдет коэффициент 3.95. Ничью можно выбрать по коэффициенту 2.8.

Также в линии букмекеры предлагают 1.7 за ТБ 1.5 и ТМ 1.5 по 2.15. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.6.

Форма команд

«Мальорка» не может выиграть уже несколько матчей подряд в Ла Лиге, но находится на довольно безопасном расстоянии от зоны вылета. Перед стартом очередного тура коллектив занимает 11 место и имеет в своем активе 32 балла. В случае домашней победы в нынешней встрече, клуб еще больше укрепит свою позицию. В прошлой игре «Мальорка» проиграла на выезде «Бетису» (0:1), а ранее разошлась миром с «Реалом» Сосьедад (1:1).

«Осасуна» показывала неплохие результаты, но в последних пяти турах чемпионата Испании смогла одержать одну победу. Тем не менее, клуб продолжает оставаться середняком Ла Лиги и занимает девятое место в турнирной таблице. В выездной встрече с «Мальоркой» гостям очень важно не проиграть, и даже ничья станет неплохим результатом. Два последних матча «Осасуны» завершились поражениями «Вильярреалу» (0:3) и «Валенсии» (0:1)

Информация для ставок

«Мальорка» выиграла только три матча из десяти последних во всех турнирах

Шесть из десяти выездных матчей «Осасуны» завершились вничью в основное время

«Осасуна» выиграла два из пяти последних матчей с «Мальоркой» при одном поражении

Прогноз

Матчи между этими клубами всегда непредсказуемы, поэтому определять победителя очень рискованно. Предлагаем воспользоваться хорошим коэффициентом 1.75 и сделать ставку на тотал больше 1.5 мяча в букмекерской конторе Лига Ставок.