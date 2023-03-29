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«Мальорка» – «Осасуна». Прогноз на матч чемпионата Испании (31.03.2023)

сегодня, 10:22
Мальорка

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.25. В случае победы «Вальядолида», зайдет коэффициент 3.95. Ничью можно выбрать по коэффициенту 2.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.322.844.08
Лига Ставок 2.33 2.95 3.70

Также в линии букмекеры предлагают 1.7 за ТБ 1.5 и ТМ 1.5 по 2.15. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.6.

Форма команд

«Мальорка» не может выиграть уже несколько матчей подряд в Ла Лиге, но находится на довольно безопасном расстоянии от зоны вылета. Перед стартом очередного тура коллектив занимает 11 место и имеет в своем активе 32 балла. В случае домашней победы в нынешней встрече, клуб еще больше укрепит свою позицию. В прошлой игре «Мальорка» проиграла на выезде «Бетису» (0:1), а ранее разошлась миром с «Реалом» Сосьедад (1:1).

«Осасуна» показывала неплохие результаты, но в последних пяти турах чемпионата Испании смогла одержать одну победу. Тем не менее, клуб продолжает оставаться середняком Ла Лиги и занимает девятое место в турнирной таблице. В выездной встрече с «Мальоркой» гостям очень важно не проиграть, и даже ничья станет неплохим результатом. Два последних матча «Осасуны» завершились поражениями «Вильярреалу» (0:3) и «Валенсии» (0:1)

Информация для ставок

  • «Мальорка» выиграла только три матча из десяти последних во всех турнирах
  • Шесть из десяти выездных матчей «Осасуны» завершились вничью в основное время
  • «Осасуна» выиграла два из пяти последних матчей с «Мальоркой» при одном поражении

Прогноз

Матчи между этими клубами всегда непредсказуемы, поэтому определять победителя очень рискованно. Предлагаем воспользоваться хорошим коэффициентом 1.75 и сделать ставку на тотал больше 1.5 мяча в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.62 2.41 1.37 3.22
Лига Ставок 1.61 2.29 1.36 3.05
Все комментарии
izrafel
izrafel
сегодня в 11:22
Букмекеры отдают преимущество хозяевам, с чем позволю себе не согласиться. Как по мне, нас ждёт матч двух примерно равных по силе соперников, что видно из турнирной таблицы. А такие кэфы на данный поединок лишь потому, что Мальорка считается чисто домашним коллективом. Это так, но уже в двух матчах кряду на своём поле она не выигрывает. А поражение от Валенсии на "Месталье" стало первым для Осасуны в пяти последних выездных поединках Ла Лиги. Да и всего за 13 гостевых поединков подопечные Аррасате уступили до матча против "летучих мышей" лишь трижды - Бетису, Вильярреалу и Реалу Сосьедад. Все эти команды сильнее Мальорки. Которой Осасуна в принципе редко проигрывает в личных встречах. В первом круге текущего сезона была добыта победа 1-0. Два последних очных поединка на поле соперника тоже приносили Осасуне очки: 3-2 и 2-2. Ставлю на непоражение гостей.
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