«Мальорка» — «Реал» Сосьедад. Прогноз на матч кубка Испании (06.02.2024)

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вчера, 11:43

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям, а коэффициент на их победу составляет 2.55. Успех «Мальорки» оценивается по коэффициенту 3.3 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 2.85.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.85. Низовая встреча более вероятна и составляет 1.43. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.45.

Форма команд

«Мальорка» достигла полуфинала кубка Испании, что уже является хорошим результатом. В полуфинале у коллектива будет серьезный сопернике, но и его можно обыгрывать. В первой игре хозяевам важно сделать задел на своем поле, чтобы более спокойно чувствовать себя в выездной встрече. Два последних поединка «Мальорки» завершились поражениями от «Атлетика» Бильбао (0:4) и «Бетиса» (0:1).

«Реал» Сосьедад пропустил всего один мяч в пяти последних играх и давно не проигрывает. Команда чувствует в себе силы побороться за кубок Испании и на первый полуфинальный поединок готовится очень серьезно. В чемпионате клуб идет на шестом месте с 37 баллами, а в прошлом туре смог не пропустить в выездной игре с «Жироной» (0:0). Еще один недавний поединок с «Райо Вальекано» завершился с таким же счетом (0:0).

Информация для ставок

«Мальорка» проиграла лишь три встречи из десяти последних во всех турнирах

«Реал» Сосьедад уступил лишь в одной встрече из десяти последних во всех турнирах

Шесть последних поединков между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Реал» Сосьедад выиграл четыре из пяти последних матчей с «Мальоркой»

Прогноз

Букмекеры дают не самый большой коэффициент на ничью, и мы предполагаем, что ее вероятность довольно высока. Рекомендуем сделать ставку на то, что клубы поделят очки в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.85.