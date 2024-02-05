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«Мальорка» — «Реал» Сосьедад. Прогноз на матч кубка Испании (06.02.2024)

вчера, 11:43
Мальорка

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям, а коэффициент на их победу составляет 2.55. Успех «Мальорки» оценивается по коэффициенту 3.3 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 2.85.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.85. Низовая встреча более вероятна и составляет 1.43. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.45.

Форма команд

«Мальорка» достигла полуфинала кубка Испании, что уже является хорошим результатом. В полуфинале у коллектива будет серьезный сопернике, но и его можно обыгрывать. В первой игре хозяевам важно сделать задел на своем поле, чтобы более спокойно чувствовать себя в выездной встрече. Два последних поединка «Мальорки» завершились поражениями от «Атлетика» Бильбао (0:4) и «Бетиса» (0:1).

«Реал» Сосьедад пропустил всего один мяч в пяти последних играх и давно не проигрывает. Команда чувствует в себе силы побороться за кубок Испании и на первый полуфинальный поединок готовится очень серьезно. В чемпионате клуб идет на шестом месте с 37 баллами, а в прошлом туре смог не пропустить в выездной игре с «Жироной» (0:0). Еще один недавний поединок с «Райо Вальекано» завершился с таким же счетом (0:0).

Информация для ставок

  • «Мальорка» проиграла лишь три встречи из десяти последних во всех турнирах
  • «Реал» Сосьедад уступил лишь в одной встрече из десяти последних во всех турнирах
  • Шесть последних поединков между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Реал» Сосьедад выиграл четыре из пяти последних матчей с «Мальоркой»

Прогноз

Букмекеры дают не самый большой коэффициент на ничью, и мы предполагаем, что ее вероятность довольно высока. Рекомендуем сделать ставку на то, что клубы поделят очки в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.85.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:22
В этом матче сойдутся две команды, которые больше времени уделяют обороне. 2.14 мячей средний тотал во время домашних матчей “Мальорки” и ровно два мяча в среднем случается, когда “Реал Сосьедад” играет на выезде. Добавлю и то, что это двухматчевое противостояние и обе команды понимают, что все будет решаться все таки не в этой игре, а через три недели, поэтому будут играть аккуратно.
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вчера в 12:06
«Мальорка» надеется создать себе преимущество перед ответной встречей с «Реалом Сосьедад».
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3v32k2ju8t4v
вчера в 12:03
«Мальорке» важно сделать задел в первом матче, чтобы уверенно чувствовать себя на выезде. «Реал Сосьедад» показывает хорошую серию без поражений и готов бороться за кубок.
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