«Марсель» — «Монако». Прогноз на матч Лиги 1 (27.01.2024)

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вчера, 10:28

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Марсель», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.3. Выбрать успех гостей можно по 2.85, а поставить на ничью предлагают по коэффициенту 3.7.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.72, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.13. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.58.

Форма команд

«Марсель» плохо выглядит в нынешнем сезоне и не может выйти на стабильные результаты. На данный момент команда располагается на седьмом месте с 28 баллами, но от зоны еврокубков отстает всего на один пункт. В центральном матче тура с «Монако» хозяевам важна победа для того, чтобы вернуть уверенность в себе. Два последних матча «Марселя» завершились поражением в кубке Франции от «Ренна» (1:2, по пенальти) и ничьей со «Страсбуром» (1:1).

«Монако» также периодически допускает осечки, что сразу влияет на положение команды в турнирной таблице Лиги 1. Коллектив опустился на четвертое место с 33 баллами и уступает «Бресту» один пункт. Поражение с «Марселем» с большой вероятностью опустит клуб еще ниже, поэтому гостям нужно набирать очки. В прошлой игре кубка Франции «Монако» обыграл на выезде «Родез» (3:1), а ранее в чемпионате уступил «Реймсу» (1:3).

Информация для ставок

«Марсель» не проигрывает на своем стадионе уже 13 матчей подряд

«Монако» проиграл три поединка из десяти последних во всех турнирах

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды практически всегда забивают друг другу в личных встречах, и мы предлагаем не придумывать ничего нового. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Лига Ставок.